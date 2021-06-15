HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

15.06.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk Edebiyatı sanatçılarının önemli isimleri arasında yer alan Yıldız Ayhan 83 yaşında hayata veda etti. Şarkıcı Ayhan son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşmaktaydı. Peki Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

Yıldız Ayhan sağlık sorunlarıyla boğuştuğu hastanede tedavi altındayken yaşama gözlerini yumdu. Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Halk müziği sanatçısının vefat haberini sosyal medyadan yakınları duyurdu. Bunun ardından Yıldız Ayhan'ın kim olduğu merak konusu oldu. "Yıldız Ayhan kimdir?" , "Kaç yaşında ve neden öldü?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

YILDIZ AYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1938 Ankara doğumlu Yıldız Ayhan 1956'da şarkıcı olmuştur. Sanatçılık kariyerine 1956 yılında adım atmıştır. Ankara Radyosu'na katılan Ayhan, Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını seslendiren ilk şarkıcılardan olmasıyla bilinir. Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçmiştir. 1999'da ise emekliliğe ayrılmıştır.

Yıldız Ayhan, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 sene önce kaybetmiştir. Ahmet Gazi Ayhan TRT sanatçısıdır. Halk müziği sanatçısı Yıldız Ayhan'ın, evinde geçirdiği kaza sonucunda kalça kemiği kırılmıştır. Sağlığına geri kavuşmak için birçok operasyon geçiren Ayhan geçen mayıs ayında zatürre teşhisiyle tedavi görmeye başlamıştı. Sağlık durumu git gide kötüye giden Ayhan'ın durumu ağırlaşmış ve yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.

Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

Ayhan, tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Halk müziği sanatçısının ölüm haberini dostları paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sümer Ezgü, değerli sanatçı Yıldız Ayhan'ın son nefesini verdiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Ezgü, Ayhan'ın cenazesinin 17 Temmuz 2021'de öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptülerRüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

En Çok Okunan Haberler

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.