Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

Yıldız Ayhan sağlık sorunlarıyla boğuştuğu hastanede tedavi altındayken yaşama gözlerini yumdu. Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Halk müziği sanatçısının vefat haberini sosyal medyadan yakınları duyurdu. Bunun ardından Yıldız Ayhan'ın kim olduğu merak konusu oldu. "Yıldız Ayhan kimdir?" , "Kaç yaşında ve neden öldü?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...
1938 Ankara doğumlu Yıldız Ayhan 1956'da şarkıcı olmuştur. Sanatçılık kariyerine 1956 yılında adım atmıştır. Ankara Radyosu'na katılan Ayhan, Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını seslendiren ilk şarkıcılardan olmasıyla bilinir. Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçmiştir. 1999'da ise emekliliğe ayrılmıştır.
Yıldız Ayhan, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 sene önce kaybetmiştir. Ahmet Gazi Ayhan TRT sanatçısıdır. Halk müziği sanatçısı Yıldız Ayhan'ın, evinde geçirdiği kaza sonucunda kalça kemiği kırılmıştır. Sağlığına geri kavuşmak için birçok operasyon geçiren Ayhan geçen mayıs ayında zatürre teşhisiyle tedavi görmeye başlamıştı. Sağlık durumu git gide kötüye giden Ayhan'ın durumu ağırlaşmış ve yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.
Ayhan, tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Halk müziği sanatçısının ölüm haberini dostları paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sümer Ezgü, değerli sanatçı Yıldız Ayhan'ın son nefesini verdiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Ezgü, Ayhan'ın cenazesinin 17 Temmuz 2021'de öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini bildirdi.
Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim.— Sümer Ezgü (@sumerezgu) June 15, 2021
Nur içinde olsun...
Cenazesi 17.06.2021 perşembe öğle namazından sonra Z.kuyu Mezarlığında defnedilecek pic.twitter.com/TRks3ytvl0