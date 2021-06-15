Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

Yıldız Ayhan sağlık sorunlarıyla boğuştuğu hastanede tedavi altındayken yaşama gözlerini yumdu. Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Halk müziği sanatçısının vefat haberini sosyal medyadan yakınları duyurdu. Bunun ardından Yıldız Ayhan'ın kim olduğu merak konusu oldu. "Yıldız Ayhan kimdir?" , "Kaç yaşında ve neden öldü?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Yıldız Ayhan'ın hayat hikayesi...

YILDIZ AYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1938 Ankara doğumlu Yıldız Ayhan 1956'da şarkıcı olmuştur. Sanatçılık kariyerine 1956 yılında adım atmıştır. Ankara Radyosu'na katılan Ayhan, Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını seslendiren ilk şarkıcılardan olmasıyla bilinir. Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçmiştir. 1999'da ise emekliliğe ayrılmıştır.

Yıldız Ayhan, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 sene önce kaybetmiştir. Ahmet Gazi Ayhan TRT sanatçısıdır. Halk müziği sanatçısı Yıldız Ayhan'ın, evinde geçirdiği kaza sonucunda kalça kemiği kırılmıştır. Sağlığına geri kavuşmak için birçok operasyon geçiren Ayhan geçen mayıs ayında zatürre teşhisiyle tedavi görmeye başlamıştı. Sağlık durumu git gide kötüye giden Ayhan'ın durumu ağırlaşmış ve yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.