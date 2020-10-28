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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk paylaşımı! 'Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum'

28.10.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk paylaşımı! 'Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum'

Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay'la olan pozlarını paylaşıp aşk dolu bir not yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Son yıllarda Savaşçı ve ardından da Şampiyon dizilerinde izlediğimiz ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz aylarında da Berk Oktay ile aşk yaşaması ile gündem olmuştu. Aslında ikili Savaşçı dizisinde de partnerdi… Berk Oktay’ın eşinden boşanmasının ardından ikilnin ilişkisinin başlamasına şarkıcı Merve Özbey’in vesile olduğu da konuşuldu.

Aşklarına dolu dizgin devam eden ikiliden Atiksoy uzun bir mesajla aşkını ilan etti. Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay ile bir fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı:

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"Merhaba en Sevgili!
Eve hoşgeldin...

Biliyorum çok uzun sürdü.
Yüzyıl gibi...

Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...
Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken.
Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin..
Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun.?
Tanrı’nın eli

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İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için.
Bunu hissettin mi?

Dünya’nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan Dünya’ya bakar gibi.
Sadece SEVGİYİ görüyorum.
Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum.

Eve hoşgeldin en Sevgili ve eve hoşgeldim.
Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle;

SENİ ÇOK SEVİYORUM.

Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız.
Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde.
Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum.
Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir.
Kapıdan geçiyorum ve İlahi kapılardan..

Artık biliyorum.

İsmin gücüyle ruhuna değmesi için;
Sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum.

Merhaba ve eve hoşgeldin En Sevgili."

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