Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aşk paylaşımı! 'Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum'

Son yıllarda Savaşçı ve ardından da Şampiyon dizilerinde izlediğimiz ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz aylarında da Berk Oktay ile aşk yaşaması ile gündem olmuştu. Aslında ikili Savaşçı dizisinde de partnerdi… Berk Oktay’ın eşinden boşanmasının ardından ikilnin ilişkisinin başlamasına şarkıcı Merve Özbey’in vesile olduğu da konuşuldu.

Aşklarına dolu dizgin devam eden ikiliden Atiksoy uzun bir mesajla aşkını ilan etti. Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay ile bir fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı:

"Merhaba en Sevgili!

Eve hoşgeldin...

Biliyorum çok uzun sürdü.

Yüzyıl gibi...

Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...

Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken.

Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin..

Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun.?

Tanrı’nın eli

İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için.

Bunu hissettin mi?