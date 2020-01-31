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Yıldız Dağı'nda araçlar kara gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı, park halindeki araçlar da kara gömüldü.

Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı, park halindeki araçlar da kara gömüldü.
Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1,5 metreye ulaştı. Yağış nedeniyle merkezde park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan merkezde kayakseverler yağan kar altında doyasıya eğlendi.

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