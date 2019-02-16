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Yıldız Dağları "beyaz gelinliği" ile büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Yıldız Dağları "beyaz gelinliği" ile büyülüyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'daki Yıldız Dağları, bölgede dört gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağışın ardından Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplı görüntüsüyle büyülüyor. Dağların eteklerindeki ormanlık alanların da beyaz örtüye bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmeye çalışırken bazıları da kar üzerinde ateş yakarak piknik yaptı.

"Istranca Dağları" olarak bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Demirköy ilçesinde de karlı dağlar ve orman, güzel görüntüler oluşturdu.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimlerinde orman ve dağların adeta görsel şölen sunduğunu ifade eden Asan, bu güzelliklerin görülmeye değer olduğunu anlattı.

Asan, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
dağlar kar

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