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Yıldız De Bana'nın yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Reyting Hamdi ile 90'lara damga vuran Hamdi Alkan'ın hayatı!

31.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana'nın yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan, yarışma öncesi merak konusu oldu. Kanal D'de bugün izleyiciyle buluşacak programda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz jüri koltuğunda oturuyor. Yarışmada toplamda 18 yarışmacı olacak. Peki, Yıldız De Bana'nın yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Reyting Hamdi ile 90'lara damga vuran Hamdi Alkan'ın hayatı ve biyografisi...

Yıldız De Bana'nın yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Reyting Hamdi ile 90'lara damga vuran Hamdi Alkan'ın hayatı!

Yıldız De Bana yarışmasının yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan, 31 Mart 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hamdi Alkan son evliliğini oyuncu Selen Görgüzel ile yapmıştır. Çift, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Kanal D'de yayınlanacak olan Yıldız De Bana yarışmasına saatler kaldı. İşte Yıldız De Bana yarışmasının yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan ile ilgili merak edilenler...

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HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 yılında Antakya’nın Döver ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1 kez, 5 erkek kardeşi bulunmaktadır. Emekli memur baba ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Okul hayatı, üniversiteye kadar Antakya’da devam etmiştir. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Türkiye’ye gelmiştir. Elektrik Mühendisliği mezunu olan Hamdi Alkan kariyer hayatına tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği yaparak devam etmektedir.

Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan kimdir?

Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden biridir. İlk olarak 1990 yılında TRT’de 3 aşağı 5 yukarı programıyla tanınmıştır. Bunun dışında pek çok skeç ve komedi programlarında, Reyting Renting, Reyting Hamdi, Hamdi Alkan TV, Yumurcak TV, En İyi Arkadaşım, Şellale ve daha bir sürü film, dizi ve programda rol aldı.

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YILDIZ DE BANA'NIN YARATICI YÖNETMENİ HAMDİ ALKAN VE SELEN GÖRGÜZEL NE ZAMAN BOŞANDI?

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği 2022'de tek celsede sona ermişti.

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