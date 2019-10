Yıldız Entegre, İntermob Fuarı'nda yeni ürün ve çözümlerini tanıttı

Yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Yıldız Entegre standında Variodor kapıların sergilendiği deneyim odaları yoğun ilgi gördü. Temel güvenlik, 38 desibele kadar ses geçirmezlik, ateşe dayanıklılık sertifikalarının anlatıldığı deneyim odalarında Variodor kapılar, her zevke hitap eden model alternatifi ve kalitesi ile dikkati çekti. İçi dolu mdf Variodor kapılar, kaliteli işçiliğinin yanı sıra yeni modelleri ile de konut projelerinde tercih ediliyor. Mekanlar ile bütünleşen yeni kapı kasası ve gizli menteşe sistemi ile de iç mekanlar için bütünleyici bir unsur haline gelmesiyle fuarda katılımcıların odak noktalarından biri haline geldi.

"Yıldız Home" markası altında sunulan farklı ebat ve kalınlıklarıyla laminat parkeler de çeşitliliği ile dikkati çekti.

- Yeni renkler ve yüzey seçenekleri

Yaşam alanlarına derinlik katan lak panellerin sergilendiği bölümde katılımcılar, ürünlerin mekana kattığı estetiği, renk yelpazesini ve sahip olduğu ayna efektini yakından inceleme fırsatı buldu.

Mdflam/suntalam bölümünde, farklı yüzeyleri ile hayal edilen tasarımların gerçekleşmesine olanak tanıyan ürünler sergilendi. Tüm yaşam alanlarında kendine yer bulan mdflam/suntalam ürün grubundaki yeni renkler ve yüzey seçenekleri, sektör profesyonellerinin beğenisini kazandı.

9 renkten oluşan ve "The Nine" ismini alan yeni mdflam/suntalam serisi, her üretim sürecinin "ilham" ile başlamasından yola çıkarak "Vals", "Everest", "Moon", "Asia", "Spring", "Sonata", "Lagina", "Lumiere" ve "Dante" isimli renklerden oluşuyor.

- "Tasarım dünyasındaki yaklaşımları yakından takip ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, ürün portföyünü belirlerken tasarım dünyasının tüm ihtiyacını karşılayabilecek çeşit ve nitelikte dekorlara odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti: