HABER

Yıldız Entegre, lak panel ürün grubunu İnegöl'de tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Şirketin tanıtımını yaptığı yeni lak panel ürünler, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çeken yeni lak panel ürünlerini tanıttı.

Yıldız Entegre, 28-29 Ağustos tarihleri arasında mobilya üretiminin merkezi olarak bilinen İnegöl'de yeni lak panel ürünlerinin lansman toplantısını gerçekleştirdi. İki gün süren etkinliğe, mobilya ve dekorasyona yön veren tasarımcıların yanı sıra mimarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'deki mobilya sektörünün temsilcilerini aynı çatıda buluşturan toplantıda konuşma yapan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, "Yeni ürünlerimizi mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sizlere tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldız Entegre olarak mobilya ve dekorasyon alanındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. İş ortaklarımızın beklentilerini maksimum seviyede karşılayan, çarpıcı ve kaliteli, güvenilir, çevre dostu, yenilikçi ürünler üretmeye devam edeceğiz.'' dedi.

- 2,5 kat daha fazla çizilmeye dayanaklı

Yıldız Entegre, 2018 yılında üretimine başladığı lak panellerle modern, şık ve derinlik algısı uyandıran dekorasyonların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Yıldız Trend lak paneller, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla kullanıcısının dikkatini çekiyor. Kalitesiyle de ön plana çıkan lak panellerin sararmaya, çizilmeye, leke tutmaya karşı dayanıklı olduğu uluslararası standartlara göre yapılan testler sonucunda da kanıtladı.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
'Kuşadası, 6 yıl sonra Altın Güvercin ile yeniden kanatlanıyor''Kuşadası, 6 yıl sonra Altın Güvercin ile yeniden kanatlanıyor'
81 ilde dev denetim!81 ilde dev denetim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lak panel

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.