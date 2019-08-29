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Yıldız futbolcu Neymar, La Casa de Papel'de

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 29.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Brezilyalı futbolcu Neymar, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile La Casa de Papel dizisiyle anlaştığını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Yıldız futbolcu Neymar, La Casa de Papel'de

La Casa de Papel'in meşhur maskesi ve kırmızı kostümü ile görülen Neymar, paylaşımını "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel" notuyla paylaştı.

Neymar'ın dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir karakteri canlandırdığı belirtildi. Ancak Neymar'ın tecavüz soruşturmasını üzerine sahneleri kesildi.

Neymar'ın tecavüz soruşturmasında dava düşünce de Netflix, kesilen bölümleri yeniden yayınlama kararı aldı. Yıldız futbolcunun yeni sezonda olup olamayacağı ise henüz netleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
La Casa de Papel neymar PSG

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