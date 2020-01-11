HABER
  4. Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

SİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarındaki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Eraydın AYTEKİN-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,(DHA)- SİVAS merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarındaki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Kentte son günlerde yaşanan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'a 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesi yakınlarındaki sulama amaçlı kullanılan gölet, hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce buz tuttu. Göletin yüzeyinde yaban ördeklerinin dolaştığı görüldü. Seyrine doyum olmayan manzaraların ortaya çıktığı gölet, havadan drone ile de görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttuYıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttuYıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

İstanbul'da deprem!

Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem!

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da çaldı

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da...

Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.