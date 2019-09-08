HABER

"Yıldız hemşire"den Diyarbakır'daki annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 20:42 | Son Güncelleme

Eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Yıldız Namdar, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi - Yıldız Namdar: - "Bu ne Kürt, Türk, ne siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen topyekun bir savaştır. Bu savaşta herkesi buraya davet ediyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Terör örgütünün elinden çocuklarının kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere, 1995'te astsubay eşi gözleri önünde şehit edilen Yıldız Namdar ve 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzüle Yabalak da destek verdi.

Eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Namdar, yaptığı açıklamada, aileleri ziyaret ederek destek olduklarını söyledi.

Eşinin 1995 yılında teröristler tarafından yolları kesilmek suretiyle şehit edildiğini anlatan Namdar, "Annelerin acılarını yüreğimde hissettim. Annelerle birlikte onlara destek olmak amacıyla buraya geldim." dedi.

Namdar, anneleri tebrik ettiğini dile getirerek, "Anneler çok acılı, kalkamayacak durumda, diğer anneler de aynı durumda. Anne olmak kolay değil. Çocukları zorla dağa kaçırılan annelerimiz de burada, onları da canı yürekten tebrik ediyorum. Hacer annemizin ellerinden öpüyorum. Tek başına direniş gösterdi ve oğlunu geri aldı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine destek çağrısı yapan Namdar, şunları kaydetti:

"Yarın Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği de burada olacak. Burada annelere destek verecekler. Çok mutlu oldum. Burada olan, olmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkes... Bu ne Kürt, Türk, ne siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen topyekun bir savaştır. Bu savaşta herkesi buraya davet ediyorum. Ben seve seve onların yanında durdum. Anneler ilaçlarla duruyor. Bütün anneler acı çekiyor. Lütfen bu acıyı hepimiz dindirelim. Bütün halk burada olsun, herkesi bekleriz."

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Üniversiteli Miraç'tan acı haberÜniversiteli Miraç'tan acı haber
GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren çocuk kaybolduGÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır PKK'ya tepki tepki

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Survivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak

Survivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika: HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

Mardin'den kahreden haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

Kahreden haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

Binbaşı Ali Demir'in acı ölümü!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.