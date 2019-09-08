"Yıldız hemşire"den Diyarbakır'daki annelere destek

Namdar, anneleri tebrik ettiğini dile getirerek, "Anneler çok acılı, kalkamayacak durumda, diğer anneler de aynı durumda. Anne olmak kolay değil. Çocukları zorla dağa kaçırılan annelerimiz de burada, onları da canı yürekten tebrik ediyorum. Hacer annemizin ellerinden öpüyorum. Tek başına direniş gösterdi ve oğlunu geri aldı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine destek çağrısı yapan Namdar, şunları kaydetti:

"Yarın Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği de burada olacak. Burada annelere destek verecekler. Çok mutlu oldum. Burada olan, olmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkes... Bu ne Kürt, Türk, ne siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen topyekun bir savaştır. Bu savaşta herkesi buraya davet ediyorum. Ben seve seve onların yanında durdum. Anneler ilaçlarla duruyor. Bütün anneler acı çekiyor. Lütfen bu acıyı hepimiz dindirelim. Bütün halk burada olsun, herkesi bekleriz."

