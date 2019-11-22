Yıldız Holding ’Mutlu Et Mutlu Ol’ günü’nü kutladı

Yıldız Holding, dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla bu yıl beşinci kez ’Mutlu Et Mutlu Ol’ günü’nü kutladı. Etkinlik kapsamında Yıldız Holding’in çalışanlarının, yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle çok sayıda çocuğu mutlu etmek için çalıştığı ifade edildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki binlerce Yıldız Holding çalışanı, tüm bir yıl boyunca çocukları mutlu etmek ve topluma katkı sağlamak için düzenledikleri gönüllülük çalışmaları ve etkinlikleri, bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen “Mutlu Et Mutlu Ol" gününde kutladı. Özel günde Türkiye’deki etkinlikler kapsamında, Yıldız Holding Genel Merkezi’nde düzenlenen kermesten toplanan bağışlar Ahbap Derneği’ne aktarılırken; Yıldız Holding Çamlıca Kampüs’te düzenlenen kutlamaya derneğin kurucusu Haluk Levent de katıldı.

“Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır”

Ülker’in 70’inci yılı nedeniyle başlayan Mutlu Et Mutlu Ol etkinliğinin bugün Yıldız Holding çatısı altında genişleyerek dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü, Yıldız Holding ailesi için önemli ve heyecanlı bir gün; Mutlu Et Mutlu Ol Günü. 1944 yılında ağabeyiyle birlikte Ülker’i kuran merhum Sabri Ülker’in, işimizin özünde yatan ‘Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır’ sözünden yola çıkarak, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü ilk olarak Ülker’in 70. yılı vesilesiyle kutladık” dedi.