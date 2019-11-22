HABER

Yıldız Holding ’Mutlu Et Mutlu Ol’ günü’nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

Yıldız Holding, dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla bu yıl beşinci kez ’Mutlu Et Mutlu Ol’ günü’nü kutladı.

Yıldız Holding, dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla bu yıl beşinci kez ’Mutlu Et Mutlu Ol’ günü’nü kutladı. Etkinlik kapsamında Yıldız Holding’in çalışanlarının, yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle çok sayıda çocuğu mutlu etmek için çalıştığı ifade edildi.
Yurt içi ve yurt dışındaki binlerce Yıldız Holding çalışanı, tüm bir yıl boyunca çocukları mutlu etmek ve topluma katkı sağlamak için düzenledikleri gönüllülük çalışmaları ve etkinlikleri, bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen “Mutlu Et Mutlu Ol" gününde kutladı. Özel günde Türkiye’deki etkinlikler kapsamında, Yıldız Holding Genel Merkezi’nde düzenlenen kermesten toplanan bağışlar Ahbap Derneği’ne aktarılırken; Yıldız Holding Çamlıca Kampüs’te düzenlenen kutlamaya derneğin kurucusu Haluk Levent de katıldı.

“Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır”
Ülker’in 70’inci yılı nedeniyle başlayan Mutlu Et Mutlu Ol etkinliğinin bugün Yıldız Holding çatısı altında genişleyerek dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü, Yıldız Holding ailesi için önemli ve heyecanlı bir gün; Mutlu Et Mutlu Ol Günü. 1944 yılında ağabeyiyle birlikte Ülker’i kuran merhum Sabri Ülker’in, işimizin özünde yatan ‘Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır’ sözünden yola çıkarak, Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü ilk olarak Ülker’in 70. yılı vesilesiyle kutladık” dedi.

“Mutlu edip mutlu olmayı kutluyoruz”
Tütüncü, “Bir kişiden bir diğerine yani ‘elden ele’ geçebilecek en değerli şeyin mutluluk olduğuna inanıyoruz. Yıl boyunca dünyada faaliyet gösteren tüm şirketlerimizde çocukları gülümsetecek işlere imza atmaya gayret ediyoruz. Türkiye’de kermesler düzenliyoruz, bağış kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Okulları boyuyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sevgi evlerini ziyaret ediyoruz. Kan ve kök hücre bağışı, kitap, kırtasiye bağışı gibi vesilelerle elimizdekini paylaşıyoruz. LÖSEV, Darüşşafaka ve Kızılay aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Ve Kasım’ın üçüncü Perşembesinde de mutlu edip mutlu olmayı kutluyoruz” dedi.

“Mutlu olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz”
Tütüncü açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, komşularımızın ve içinde yaşadığımız toplumun mutlu olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Küçük ve kıymetli iyiliklerin, alınan hediyelerin mutluluklara dönüştüğüne, mutluluğunsa paylaştıkça arttığına inanıyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi kapsamında, 2014 yılından bu yana Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol Günü, bugün dünya genelinde tüm çalışma arkadaşlarımızın en anlamlı ve en mutlu anlarından biri” değerlendirmesinde bulundu.

İhtiyaç sahibi okulların gereksinimleri karşılandı
Yıldız Holding çalışanları, bu yıl kitap ve kırtasiye bağışlarının yanı sıra, okulların tadilatı için gerekli yardımın sağlanması, okul boyama, fidan dikim, Sevgi Evi ziyaretler ve TEMA Vakfı, Darüşşafaka, Kızılay, LÖSEV gibi kurumlara bağış yaptı. Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ne her yıl dünyanın dört bir yanındaki 65 bin Yıldız Holding çalışanı, bağış ya da farklı projelerle katılıyor. Bugüne kadar Türkiye’de LÖSEV ve Kızılay gibi kurumlarla kan ve kök hücre bağış kampanyalarının yanı sıra; çocuklara kitap, oyuncak, ürün bağışı ve çok sayıda bisiklet hediye edildi. Yıldız Holding’in dünya genelindeki şirketlerinde; pladis’le Make a Wish ve Godiva’yla Save the Children gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu özel gün kapsamında, okulları boyamak da dâhil olmak üzere, ihtiyaç sahibi okulların gereksinimlerinin karşılandığı bildirildi.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Van'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den de talep varVan'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den de talep var
Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyimAyak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntı! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

Yurt dışında yaşayan Türklere müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.