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Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Küresel Ölçeğe Taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact’e katıldı.

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact’e katıldı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağlı kalarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürürken; çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”e katıldı”. Dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik platformu olarak tanınan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact, küresel ve yerel sürdürülebilirlik gündemini belirlerken; iş dünyasının geleceğine de yön vermeyi amaçlıyor. Çevre, insan hakları ve çalışma standartları özelinde sunduğu 10 farklı ilkeyle şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirme konusunda destek olmayı hedefleyen platformda, Türkiye’den de çok sayıda şirket ve STK yer alıyor.
Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarında uluslararası standartları gözeten Yıldız Holding, sürdürülebilirlik faaliyetlerini BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda devam ettiriyor. Söz konusu hedefleri temel alarak, katma değeri yüksek ürün ve yenilikçi hizmetle sadece şirketin değil; Türkiye’nin de rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyerek, ülke ekonomisine ve istihdama olan katkısını sürdürmeyi amaçlıyor.
“Toplumsal farkındalık için küresel ilkelere uymayı sürdüreceğiz”
Dünya genelinde yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun imzaladığı Global Compact’le ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında devam ettirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir kez daha uluslararası ölçekte bir imzayla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. İş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm iş yapış süreçlerimizde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yıldız Holding’in, geçtiğimiz günlerde sekiz şirketi Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in 2017 çalışmalarını kapsayan “Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladığını da hatırlatan Mutuş, geçtiğimiz Aralık‘ta ise Türk iş dünyasında sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi”ne ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Platform 163 ülkede, yaklaşık 10 bin kuruma destek veriyor
Türkiye’den toplamda 227 üyenin yer aldığı BM Global Compact, toplam 163 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Platform üyesi şirketlerde çalışanların sayısı 66 milyona ulaşırken; iş dünyasından STK’lara ve eğitim kurumlarına kadar çok sayıda farklı alanda gönüllü katılımcıları bulunuyor.

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