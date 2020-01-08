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  4. Yıldız: Irak’a bu çatışma ağırlığının yüklenmesi adil değil

Yıldız: Irak’a bu çatışma ağırlığının yüklenmesi adil değil

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

ABD’nin Süleymani suikastiyle Ortadoğu’da gerilim artarken, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız DW Türkçe’ye konuştu.

Yıldız, Irak’a, ABD-İran çatışmasının “ağırlığının yüklenmiş olması hiç adil değil” dedi.İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen saldırıyla öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Son olarak ABD’ye misilleme yapan İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine rağmen ABD hedeflerini vurdu. İran ve ABD arasındaki sıcak gelişmeleri, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız DW Türkçe’ye değerlendirdi.

En çok merak edilen sorulardan birini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında dile getirdi. Erdoğan, Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesiyle ilgili “Yerin Irak olarak seçilmesi manidar” ifadesini kullandı. Büyükelçi Yıldız, Cumhurbaşkanı’nın bu sözle, “Irak’ın istikrarının bu çatışma ortamında bozulmasıyla tüm bölge açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu, aslında ne kadar büyük bir hata olduğunu” kastettiğini söyledi.

“DEAŞ defedilmiş olsa da, ideoloji olarak hâlâ sahada”

Büyükelçi Fatih Yıldız, hem ABD hem de İran’ın, Irak sahasının bir gerçeği olduğunu belirtti ve “ABD 2003 işgalinden bu yana, İran da yine 2003 sonrasında özellikle DEAŞ’ın mevcudiyetini bu ülkede artırdığı dönemde Irak sahasında güç projeksiyonlarını ortaya koyabilecek bazı unsurlara sahiplerdi. Geldiğimiz çatışma ortamında, iki aktör bu güç projeksiyonlarını birbirlerine doğrudan yöneltmektense, Irak sahasında sergiliyorlar” dedi. Yıldız, bu durumun başta Irak ve Türkiye olmak üzere bölgedeki diğer ülkeler açısından da endişe verici olduğunu söyledi ve Irak’ın yeniden bir yapılanma sürecine girdiği bir dönemde çok kırılgan olduğunu vurguladı. Bağdat Büyükelçisi Yıldız, bölgede İslam motivasyonuyla hareket ettiklerini ileri süren IŞİD’in ideolojisinin hâlâ sahada olduğunun önemine dikkat çekti, “Bu kadar kritik bir dönemden geçen Irak’a, bir de iki dış aktörün çatışmasının ağırlığının yüklenmiş olması hiç adil değil ve yük… Irak’ın kırılganlığını gözardı etmek anlamına geliyor” dedi. Irak’ın istikrarının çatışmalarla bozulmasının da bölgede ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu tehlikeye dikkat çekerek "aslında ne kadar büyük bir hata olduğuna” işaret ettiğini belirtti.

“Süleymani’ye saldırı doğrudan İran’la angajmandır”

Bölgedeki en önemli güçlerden biri olan İran’ın komutanı Süleymani’nin öldürülmesinin “Amerika’nın İran’a yönelik olarak doğrudan bir angajmana girdiği” anlamına geldiğini söyleyen Büyükelçi Yıldız, İran’ın ABD hedeflerine yönelik attığı saldırı adımının da “sarmalı daha da genişleten bir yönelim” olduğunu, endişe verici bir durum ortaya çıkardığını söyledi. Gerginliğin tırmandırılmasının “sağduyunun, akılcılığın” ortadan kalkması anlamına geleceğini belirten Fatih Yıldız, “Bu temel kriterleri bu coğrafyadan çıkarttığınız noktada sadece İran ile ABD değil, tüm bölge açısından geri alınması mümkün olmayan, çok dramatik sonuçlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin politikası çatışmayı engellemektir”

ABD ve İran arasındaki gerilimde, bölgedeki en önemli askeri güçlerden biri olan Türkiye’nin nasıl bir yol izleyeceği de cevaplanması gereken önemli sorulardan biri… Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye’nin izlediği siyasetin “sıcak çatışma ortamının engellenmesine yönelik” olduğunu vurguladı ve “çabalarımızla itidalin tesisini amaçlıyoruz” dedi. Sıcak çatışma yaşanmasıyla bambaşka bir ortama geçileceğini vurgulayan Yıldız, “Diplomasinin artık işleme şansının azaldığı ve sahadaki gerçeklerin kendini diplomasiye dikta ettirdiği bir aşamaya geçmiş oluyoruz. Bu da herkes açısından pişmanlık yaratacak bir durumdur” ifadesini kullandı. Türkiye’nin çatışma ortamını nasıl ortadan kaldırabileceğini konuşmak istediğini söyleyen Yıldız, “bunun da gerçekleşmesi için inancımızı canlı tutmak istiyoruz” dedi.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

“Sayın Dışişleri Bakanımızın 9 Ocak günü Bağdat’a gerçekleştirecekleri ziyaret de esasen, çatışma ortamının yatışmasını sağlamaya yönelik Türkiye olarak yoğun biçimde yürüttüğümüz diplomasi faaliyetlerimizin arazideki somut örneklerinden biri olacaktır” ifadesini kullanan Büyükelçi Yıldız, bölgede barış ve istikrar için çabaları yoğun ve böylece de ümitleri canlı tutabilmek gerektiğine işaret etti.

Adnan Ağaç

© Deutsche Welle Türkçe

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