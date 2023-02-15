Yıldız isimlerden Türkiye Tek Yürek ortak yayına büyük destek! Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Neslihan Atagül, Hadise…

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri derinden etkileyen asrın felaketinin onuncu gününde ortak yayın ile 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla yardım toplanacak. Nazlı Çelik, Deniz Bayramoğlu, Tümer Doğru gibi başarılı gazetecilerin sunumuyla gerçekleştirilecek yayın bu akşam 20.00'da başlayacak. Televizyon dünyasının önde gelen isimleri, yayına destek sağlayacak. İşte o isimler...

TÜRKİYE TEK YÜREK BU AKŞAM TÜM KANALLARDA!

Türkiye Tek Yürek bu akşam tüm kanallarda Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlük yapacak.

Programda birçok ünlü isim, siyah ağırlıklı kıyafetlerle call center’ların başında telefonla gelen yardımları toplayacak.

Programa destek verecek Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından, 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu…' diye paylaşım yaptı.

500 BİN TL ÜZERİ YARDIM YAPANLAR YAYINA BAĞLANACAK

Programda, 'Aile' dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya da yer alacak. 100 bin TL ve üzeri yardım yapanların isimleri ekranda yazılacak. 500 bin TL üzeri yardım yapanlar ise yayına bağlanacak.

Programa destek verecek ünlüler şu şekilde:

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Neslihan Atagül, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Hadise, Sedef Avcı, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Ebru Şahin, Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Barış Arduç, Kayra Zabcı, Uğur Güneş, Gülsim Ali, Ahmet Yenilmez, Mehmet Özgür, Uğur Güneş, Gülsim Ali, Ahmet Yenilmez, Tolgahan Sayışman, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu , Alişan, Serdar Tuncer, Turgay Başyayla, Ozan Akbaba, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyyaz Şerifoğlu, Olgun Toker, Özgü Kaya, Seray Kaya, Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Deniz Işın, Burak Dakak, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Özge Özder, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Törer, İsmail Hacıoğlu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Şevval Sam, Melis Sezen, Melisa Doğu, Yiğit Koçak, Kubilay Aka, Melisa Aslı Pamuk, Murat Ünalmış, Hatice Şendil, Ozan Akbaba, Devrim Özkan, Cihangir Ceyhan, İbrahim Selim, Yusuf Çim, Aslı Enver, İbrahim Büyükak, Engin Öztürk, Ezgi Mola, Doğukan Polat, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Binnur Kaya, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Onur Seyit Yaran, Berker Güven, Hande Erçel, Ertan Saban, Eda Ece, Beyza Şekerci, Burak Deniz, Esra Erol, Müge Anlı, Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Berk Atan, Eser Eyüboğlu, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Bihter Dinçel, Emre Karayel, Yasemin Allen, Ayta Sözeri, Hafsanur Sancaktutan, Sevda Erginci, Fatih Savaş ve Gülse Birsel.

