Yıldız Kenter hayatını kaybetti

\u0130STANBUL,(DHA)-\u00dcNL\u00dc Tiyatrocu Y\u0131ld\u0131z Kenter, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\n\u00dcnl\u00fc Tiyatrocu Y\u0131ld\u0131z Kenter, saat 19.00 s\u0131ralar\u0131nda tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Amerikan Hastanesi'nde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.Prof. Dr. Canan Karatay: \u00d6m\u00fcr bah\u015fediyor, alt\u0131ndan daha k\u0131ymetliCHP\u2019li Belediyelerden Tar\u0131m HamlesiMu\u011fla'da 15 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131
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