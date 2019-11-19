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Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrolarında (DT) 1948-1959 yılları arasında rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor - Kenter'in başrollerini usta oyuncu merhum Cüneyt Gökçer ile paylaştığı 1954 yılındaki "Şatoya Davet", kardeşi Müşfik Kenter ile rol aldığı "Misafir" ve "Çöl Faresi", Tomris Oğuzalp'le sahneye çıktığı "Öfke" oyunları, fotoğraf karelerine yansıyan eserler arasında bulunuyor

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 11 yıl boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

Tedavi gördüğü hastanede pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, Türk tiyatrosunda yüzlerce oyunda başrolde yer almış, birçok oyunun yönetmenlik görevini üstlenmiş ve çok sayıda tiyatrocu yetiştirmişti.

Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1948'den 1959 yılına kadar Devlet Tiyatrolarında görev yaptı.

Sahneye profesyonel olarak ilk kez 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosunda Shakespeare'in eseri ''Onikinci Gece'' oyununda başrolde sahneye çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarında oyunculuk ve sahne öğretmenliği de yaptı.

Kenter, Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevinden alınmasından sonra kardeşi Müşfik Kenter ile DT'deki görevlerinden istifa ederek, İstanbul'da Kenter Tiyatrosunu kurdu.

- Cüneyt Gökçer'den Tomris Oğuzalp'e

Merhum usta sanatçı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrolarındaki yılları, sahnedeki anıları DT arşivinde fotoğraf kareleri olarak yerini aldı.

Thornton Wilde'ın 1952'de sahnelenen "Ramak Kaldı" ile Somerset Maugham'ın 1953-1954 Sanat Sezonu'nda oynanan "Lady Frederick" oyunlarında Kenter'in rolünden bazı sahnelerin kareleri arşivde yer alıyor.

1954-1955 oyun sezonunda sanatseverlerle buluşan ve Yıldız Kenter'in başrollerini usta oyuncu merhum Cüneyt Gökçer ile paylaştığı Jean Anouilh'ın "Şatoya Davet" oyunundan bir fotoğraf da tiyatronun ilk yıllarına ışık tutuyor.

Arşivdeki fotoğraflarda, 1956'da sahnelenen Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Finten", Müşfik Kenter'in de rol aldığı Fritz Schweiger'ın "Misafir" ile Richard Nash'ın "Yağmurcu" oyunlarında Kenter'in sahneleri siyah beyaz karelere yansıyor.

Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter'in 1957-1958 yıllarında birlikte rol aldıkları ve onları binlerce insana sevdiren Ladislas Fodor'un "Çöl Faresi" oyununun bazı sahneleri de arşivde yer alıyor.

Kenter'in, John Osborne'un 1958'de sahnelenen "Öfke" oyununda başrolleri paylaştığı merhum oyuncu Tomris Oğuzalp ile bir sahnesi de DT arşivinde bulunuyor.

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