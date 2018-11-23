"Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" sergisi açıldı

Serginin tanıtımı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Yıldız Moran'ın yapıtlarını sergilemenin önemine değinerek, "Fotoğraf tarihimizde unutulmayacak yapıtlara imza atan Yıldız Moran'ın hayatına ve bıraktığı zamansız karelere baktığımızda, kendimizi gerçekten bir masalın içinde düşleyebiliriz. Aktif olarak 12 yıl sürdürdüğü kariyerine neredeyse bir ömürlük eserler sığdıran Moran'ın sergileyeceğimiz yapıtları arasında, izleyiciyle ilk defa buluşan fotoğraflar da yer alıyor." dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda gerçekleşen sergide Moran'ın ilk defa gün ışığına çıkacak fotoğrafları da yer alıyor.

"Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" isimli sergi, sanatçının "zamansız" olarak adlandırılan fotoğraflarını buluşturuyor.

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- "Cumhuriyet dönemi fotoğraf sanatında çok özel bir yeri var"

Eczacıbaşı, Yıldız Moran'ı İstanbul Modern çatısı altında ilk kez 2015'te düzenledikleri "Sanatçı ve Zamanı" koleksiyon sergisinde izleyiciyle buluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Moran'ın o dönem ve sonrasında müzemize bağışlanan fotoğraflarının ardından bu sergide göreceğiniz yapıtları da koleksiyonumuza kazandırıldı. Yıldız Moran'ın 93 fotoğrafını bizlere bağışlayan sanatçının oğlu Olgun Arun ve eşi Nazlı Arun'a şükranlarımı sunuyorum. Sanatçının arşiv ve mirasını canlı tutma konusunda gösterdikleri vizyoner yaklaşım için kendilerini ayrıca kutluyorum."

Eczacıbaşı Topluluğu'nun üst yöneticisi Atalay Gümrah da kadın-erkek fırsat eşitliğinin iş yaşamında olduğu gibi sanatta da sağlanması gereken bir denge olduğunu vurguladı.

Moran'ın Cumhuriyet dönemi fotoğraf sanatında çok özel bir yerinin olduğuna dikkati çeken Gümrah, kendisinden sonra gelen kuşakların fotoğraf yaklaşımlarına çok önemli katkılarda bulunan Yıldız Moran'ı İstanbul Modern’de ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.