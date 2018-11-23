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"Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Yaşasaydı bugün 86 yaşında olacak Yıldız Moran'a bir saygı duruşu niteliği taşıyan 86 siyah beyaz yapıtının yer aldığı sergide, Moran'ın ilk defa gün ışığına çıkacak fotoğrafları da yer alıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 2018'in son sergisinde Türkiye'nin akademik eğitim almış profesyonel ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'ı merkeze alıyor.

"Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" isimli sergi, sanatçının "zamansız" olarak adlandırılan fotoğraflarını buluşturuyor.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda gerçekleşen sergide Moran'ın ilk defa gün ışığına çıkacak fotoğrafları da yer alıyor.

Yıldız Moran'ın sergideki 86 siyah beyaz yapıtı, yaşasaydı bugün 86 yaşında olacak sanatçıya bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Serginin tanıtımı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Yıldız Moran'ın yapıtlarını sergilemenin önemine değinerek, "Fotoğraf tarihimizde unutulmayacak yapıtlara imza atan Yıldız Moran'ın hayatına ve bıraktığı zamansız karelere baktığımızda, kendimizi gerçekten bir masalın içinde düşleyebiliriz. Aktif olarak 12 yıl sürdürdüğü kariyerine neredeyse bir ömürlük eserler sığdıran Moran'ın sergileyeceğimiz yapıtları arasında, izleyiciyle ilk defa buluşan fotoğraflar da yer alıyor." dedi.

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- "Cumhuriyet dönemi fotoğraf sanatında çok özel bir yeri var"

Eczacıbaşı, Yıldız Moran'ı İstanbul Modern çatısı altında ilk kez 2015'te düzenledikleri "Sanatçı ve Zamanı" koleksiyon sergisinde izleyiciyle buluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Moran'ın o dönem ve sonrasında müzemize bağışlanan fotoğraflarının ardından bu sergide göreceğiniz yapıtları da koleksiyonumuza kazandırıldı. Yıldız Moran'ın 93 fotoğrafını bizlere bağışlayan sanatçının oğlu Olgun Arun ve eşi Nazlı Arun'a şükranlarımı sunuyorum. Sanatçının arşiv ve mirasını canlı tutma konusunda gösterdikleri vizyoner yaklaşım için kendilerini ayrıca kutluyorum."

Eczacıbaşı Topluluğu'nun üst yöneticisi Atalay Gümrah da kadın-erkek fırsat eşitliğinin iş yaşamında olduğu gibi sanatta da sağlanması gereken bir denge olduğunu vurguladı.

Moran'ın Cumhuriyet dönemi fotoğraf sanatında çok özel bir yerinin olduğuna dikkati çeken Gümrah, kendisinden sonra gelen kuşakların fotoğraf yaklaşımlarına çok önemli katkılarda bulunan Yıldız Moran'ı İstanbul Modern’de ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

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- Sergi, 12 Mayıs 2019'a kadar izlenebilecek

Serginin küratörü Merih Akoğul ise Yıldız Moran'ın fotoğraflarının çekildikleri dönemden bugüne fotoğraf tutkunları tarafından hayranlıkla izlendiğini aktardı.

Akoğul, "Moran'ın fotoğraflarında yansıttığı atmosfer, adeta sihirli bir dağ masalından kopup gelmiştir. Dağ, insanların hayranlıkla baktığı, zirvesinde olmayı arzuladığı, ardına güvenle saklanabileceğini düşündüğü coğrafi bir oluşumdur ve tıpkı evrendeki tüm diğer nesneler gibi, bakanların niyetlerine göre kendine ait yüzlerinden birini göstermeyi seçer." dedi.

İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında açılan sergi, 12 Mayıs 2019'a kadar izlenebilecek.

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