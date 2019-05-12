Yıldız Moran İstanbul Modern'de anılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran, İstanbul Modern'de düzenlenen bir söyleşiyle anılacak.
Söyleşi, sanatçının fotoğraflarından oluşan "Bir Dağ Masalı" adlı sergi kapsamında 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Moran'ın sergideki yapıtları incelenerek döneminin fotoğraf yaklaşımlarını aşan kariyerini merkeze alacak söyleşide, serginin küratörü Merih Akoğul ve Yıldız Moran'ın oğlu Olgun Arun ile İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ve İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız konuşmacı olacak.
Söyleşide, sanatçının 1950-1962'deki 12 yıllık fotoğrafçılık kariyerinin yanı sıra doğa, soyut, portre, gündelik hayat, Anadolu, İstanbul, yurt dışı gibi farklı konulara odaklanan izlenimci çalışmaları da tartışılacak.
Yıldız Moran'ın 86 siyah beyaz yapıtının yer aldığı "Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı" sergisi, 19 Mayıs'a kadar izlenebilir.
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