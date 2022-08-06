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  4. Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndü

Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndü

06.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li oyuncu Anne Heche, Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Entübe edilen yıldız oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndü

53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki evinin önünde korkunç bir kaza geçirdi. Arabasıyla kendi garaj kapısına vuran oyuncu, alev alan otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

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SIRTINDA YANIKLAR OLUŞTU

Hızlı kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden oyuncu, hızla garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi. ABD'nin Fox11 LA adlı kanal ünlü oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülürdü.

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ENTÜBE EDİLDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan dünyaca ünlü yıldız, yoğun bakımda entübe edildi.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, aracı çok hızlı kullanan oyuncunun korkunç kazadan önce birkaç kez başka yerlere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ünlü ismin kazadan saatlerce önce elinde içki şişesiyle görüntüler de söylentiler arasında.

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