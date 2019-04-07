HABER

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 02:18 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı.

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Müvezzi Caddesi'nde park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Yıldız Korusu'nun Müvezzi Caddesi'nde bulunan duvarının bir bölümünde gece yarısı göçük meydana geldi. Geç saatlerde caddede olay esnasında kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma olayını da engellerken, caddede park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Göçüğü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola yıkılan duvarı güvenlik şeridi ile çevreledi. Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, duvardan gelen sesler dikkat çekti. Göçüğün birkaç metre ötesinde kaldırıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince birkaç gün önce "Dikkat! Çökme Tehlikesi" yazan bir uyarı levhası yerleştirildiği öğrenilirken, aynı noktada geçtiğimiz yılın Aralık ayında da benzer bir olay yaşandığı iddia edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktüYıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktüYıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!
Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Bartın'da itiraz sonucu değiştirmedi

Bartın'da itiraz sonucu değiştirmedi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet evi! Kız kardeşini öldürüp, bıçakla anne ve babasını ağır yaraladı!

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Acı haber Hatay'dan geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.