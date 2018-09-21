"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" Fransa'da

İSTANBUL (AA) - "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu", Paris, Berlin ve Londra'nın ardından Fransa'nın Nantes şehrinde sergilendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "19. Yüzyıla Osmanlı Bakışı: Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" başlıklı sergi, Nantes Diplomatik Arşiv Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Müdürlüğü ile Türkiye Paris Büyükelçiliği, Nantes Başkonsolosluğu ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği sergide, Sultan 2. Abdülhamid'e ait koleksiyonun yanı sıra Nantes Diplomatik Arşivi'ndeki 2. Abdülhamid dönemiyle ilgili orijinal belge ve fotoğraflar da yer aldı.

Serginin açılışına Fransa Dışişleri Diplomatik Arşivi Genel Müdürü Herve Magro, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa ile Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin de katıldı.

"19. Yüzyıla Osmanlı Bakışı: Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi, 5 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

