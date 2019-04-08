İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusya'sına Bakmak" projesi kapsamında St. Petersburg'da, aynı başlıkla fotoğraf sergisi açıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının desteğiyle hazırlanan projenin tanıtımı, St. Petersburg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Rusya Devlet Tarih Arşivinde gerçekleştirildi.

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" nedeniyle düzenlenen ve iki toplum arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere özel bir pencere açması hedeflenen serginin küratörlüğünü Kamil Fırat yaptı.

Türkçe ve Rusça yayımlanan sergi kitabının da tanıtıldığı etkinlik kapsamında, Rusya'nın en eski ve prestijli müzelerinden biri olan Kunstkamera Müzesi'nde konuyla ilgili bir panel ve "Saraydan Bakmak" adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.