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"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusya'sına Bakmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"nın ilk etkinliği, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi ile St. Petersburg'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusya'sına Bakmak" projesi kapsamında St. Petersburg'da, aynı başlıkla fotoğraf sergisi açıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının desteğiyle hazırlanan projenin tanıtımı, St. Petersburg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Rusya Devlet Tarih Arşivinde gerçekleştirildi.

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" nedeniyle düzenlenen ve iki toplum arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere özel bir pencere açması hedeflenen serginin küratörlüğünü Kamil Fırat yaptı.

Türkçe ve Rusça yayımlanan sergi kitabının da tanıtıldığı etkinlik kapsamında, Rusya'nın en eski ve prestijli müzelerinden biri olan Kunstkamera Müzesi'nde konuyla ilgili bir panel ve "Saraydan Bakmak" adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Osmanlı tarihçilerinden Prof. Dr. Alexander Vitol, Prof. Dr. Vitalii Poznahyrev, Pyotr Fedotov ve Türkiye'den Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu'nun katıldığı panelde, Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile Türk-Rus ilişkileri değerlendirildi.

Sultan II. Abdülhamid'e ait 911 albüm içindeki 36 bin 585 kareden oluşan zengin fotoğraf koleksiyonundan seçilen ve daha önce Fransa, Almanya ve İngiltere'de yer alan serginin açılışına, St. Petersburg Valiliği Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Nikolayeviç Voronko, Rusya Federasyonu emekli Büyükelçisi ve St. Petersburg Türkiye ile İlmi ve Kültürel İlişkiler Derneği Fahri Başkanı Pyotr Vladimiroviç Stegniy, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Rusya Federasyonu Federal Arşiv Ajansı Başkan Yardımcısı Andrey Viktoroviç Yurasov, St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet, St. Petersburg Valiliği Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Dragomiroviç Hlutkov ve sergi projesini gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin katıldı.

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Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyasına Bakmak

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