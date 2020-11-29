Yıldız Savaşları'nın Darth Vader'ı David Prowse hayatını kaybetti

Vücut geliştirme kariyerini ve sporu bırakarak aktörlük kariyerine ağırlık veren 1.83 metre uzunluğundaki Prowse’un bir süredir rahatsız olduğu açıklandı. Prowse, oyunculuktan önce Birleşik Krallık milli takımında yer alan bir atletti. Prowse’un menajeri Thomas Bowington yaptığı Facebook paylaşımı üzerinden, “David birçok canavar ve kötü karakteri canlandırsa da hepimiz için bir kahraman oldu. Güç seninle olsun, daima!” açıklamasını yaptı.

David Prowse, Carrie Fisher ile rol almıştı. Fisher, İngiliz meslektaşının ağır aksanı dolayısıyla “Darth Farmer” yani Çiftçi lakabını takmıştı.

DARTH VADER’IN SADECE BEDENİ OLDU

1971 yılında Stanley Kubrick’in A Clockwork Orange isimli filminde bir güvenlik görevlisini canlandırarak Yıldız Savaşları’nın yönetmeni George Lucas’ın dikkatini çeken Prowse, bir süre sonra Darth Vader ve Chewbacca rolleri için deneme çekimine katıldı. Chewbacca yerine Darth Vader karakterini tercih eden Prowse o dönemde BBC’ye yaptığı açıklamada, “Darth Vader’ı canlandırmayı tercih ettim çünkü herkes her zaman kötü adamları hatırlar” demişti.