Yıldız Teknik Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Üniversitelerde akademik üretimin, akıl kökenli, evrensel ve bilim felsefesi kapsamlı olduğunu aktaran Oktay, "Bilimsel işleyiş bir bütün halinde ilerlemektedir ve üniversitelerde bulunan her bir farklı branş, evrensel bilginin vazgeçilmezidir. Bu açıdan hiçbir akademik disiplinin diğerinden daha önemli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak üretilen bilginin pratiğe dönüşmesi ve hayata dokunması açısından bazı alanlar öne çıkabilmektedir." diye konuştu.

Yükseköğretime ciddi yatırım yapan ve bu konuda akılcı politikalar uygulayan ülkelere bakıldığında her birinin bölgesel ve küresel güç olma yolunda gelişme gösterdiklerinin görüldüğünü dile getiren Oktay, "Küresel gelişmeler ışığında, toplumumuzun en iyi şekilde yetişmesi ve akademik üretimin sürdürülebilir katma değere dönüşmesi için yükseköğretim konusuna azami önem veriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında birçok alanda önemli rol üstlenen üniversitelerimizin hem öğretim hem araştırma faaliyetlerini destekliyor; kapsamlı politikalar oluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Akademi dünyamızın; yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilişim, tasarım ve yükseköğretimde ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması konularına özellikle eğilmesini arzu ediyoruz. Özellikle büyük veri, blok zincir, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi konularda öncü ve işgücümüzü teknolojik dönüşüme hazırlıyor olmalıyız. Ülkemizin savunma teknolojileri alanında yakaladığı teknik beceri ve dinamizmi otomotiv, sivil havacılık, sağlık, kimya ve lojistik gibi alanlarda da yaygınlaştırmayı hep birlikte hedeflemeliyiz. Akademisyenlerimiz, üniversitelerde proje tabanlı bilgi üretimi, bilginin teknolojiye dönüşümü ve teknolojinin ticarileştirilmesi açısından özel sektör-üniversite iş birliklerinin her zaman önünü açan konumda olmalıdır. Ayrıca eğitimin amacı, öğrencilere çalışma hayatına yönelik beceriler kazandırmak olduğu kadar sosyal hayatlarını da şekillendirmektir. Hükümetimiz, araştırma destekleriyle, iş birliği teşvikleriyle ve daima ilerlemeden yana tutumuyla akademi dünyamızın yanındadır ve yükseköğretimde atılımları desteklemeyi sürdürecektir. Öğrenci merkezli, araştırmaya odaklı ve uygulamalı bir eğitim modelini esas alan üniversitelerimizin kalkınma hamlemize güç vermeye devam edeceğine inanıyorum."

- "Üretkenlikten yana olun"

Gençlere, "Akademik saygınlığı, köklü kurumsal yapısı ve sahip olduğu araştırma kültürüyle ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinde yeni bir akademik yılın içindesiniz" diye hitap eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatınızda açılan bu yeni sayfanın bilgiyle, kültürle ve beceriyle dolmasını dilerim. Kaleminiz, tuşlarınız, T cetveliniz, yay cetveliniz daima milletimize katkı sağlayacak çalışmalardan ve üretkenlikten yana olsun. Laboratuvarlarınızdan yayılan bilimin ışığı, ülkemizi ve dünyamızı aydınlatsın; her çalışmanız insanlık yararına olsun. Sizlerden, üniversitede bulunduğunuz her yeni gün bilimin, araştırmanın ve kendinizi geliştirmenin gücüne inanarak vaktinizi en verimli şekilde geçirmenizi bekliyoruz. İnanıyorum ki her biriniz Yıldız Teknik'li olmanın anlamını kavrayarak azim ve kararlılıkla çalışacak, hocalarımızın destekleriyle başarıdan başarıya koşacaksınız. Yıldız Teknik Üniversitesi sıralarında, laboratuvarlarında üretilen bilim Türkiye’ye rehberlik etmeli, diğer toplumların da önünden yürümelidir."

Oktay'ın ardından konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de üniversitenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a günün anısına bir hediye takdim etti. Oktay'ın ayrılmasından sonra program, "Teknopark Ödül Töreni" ve "Akademik Açılış" derisiyle sona erdi.

