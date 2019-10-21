Yıldız Teknik Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

Üniversitelerde akademik üretimin, akıl kökenli, evrensel ve bilim felsefesi kapsamlı olduğunu aktaran Oktay, "Bilimsel işleyiş bir bütün halinde ilerlemektedir ve üniversitelerde bulunan her bir farklı branş, evrensel bilginin vazgeçilmezidir. Bu açıdan hiçbir akademik disiplinin diğerinden daha önemli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak üretilen bilginin pratiğe dönüşmesi ve hayata dokunması açısından bazı alanlar öne çıkabilmektedir." diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, üniversitelerin bilgiyi üreten, üretilen bilginin yayılmasını sağlayan ve bilginin toplum için faydalı bir ürüne dönüşmesine imkan veren kurumlar olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yükseköğretimde gelinen noktadan çok daha iyiye gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kısacası 'Bu gelişmeler yetmez.' diyoruz. Nitelik ve kapasitede üniversitelerimizin rekabetçi olmasını arzu ediyoruz. Üniversitelerimizi uluslararası alanda özellikle ilk 100'de görmek istiyoruz." dedi.

Oktay, bugün özel sektörün, sivil toplumun ve araştırma merkezlerinin de birer paydaş olduğu yükseköğretime "çok branşlı ve çok paydaşlı" bir yapının giderek daha hakim olduğunu belirtti.

Yükseköğretime ciddi yatırım yapan ve bu konuda akılcı politikalar uygulayan ülkelere bakıldığında her birinin bölgesel ve küresel güç olma yolunda gelişme gösterdiklerinin görüldüğünü dile getiren Oktay, "Küresel gelişmeler ışığında, toplumumuzun en iyi şekilde yetişmesi ve akademik üretimin sürdürülebilir katma değere dönüşmesi için yükseköğretim konusuna azami önem veriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında birçok alanda önemli rol üstlenen üniversitelerimizin hem öğretim hem araştırma faaliyetlerini destekliyor; kapsamlı politikalar oluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, küresel rekabetin oldukça arttığı bu dönemde geçmişten, kültür ve bilgi mirasından kopuk olmak gibi bir lüksün bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçmişimizin kıymetinin farkında olarak nesillerimizi bu bilinçle ve bu altyapıyla yetiştirerek geleceğe hazırlamak durumundayız. Yükseköğretimde vizyonumuz; bütün üniversitelerimizin üretkenlik, inovasyon ve sürdürülebilir ilerlemenin markalaşmış birer merkezi haline gelmesidir. Bu doğrultuda geçtiğimiz 17 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen yükseköğretim reformunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Üniversitelerde erişim ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında 207 üniversite, 168 bin öğretim personeli ve 8 milyon öğrenci sayısına ulaşmış durumdayız. Yükseköğretimde nicelik ve niteliğin birlikte gelişmesi için YÖK öncülüğünde özerk Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Üniversitelerimizde üretilen makaleler bugün dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmakta, önemli bilim organizasyonlarında Türk akademisyenlerin bildirilerine yer verilmektedir. Bunun yanında dünyaya açılan üniversitelerimiz 170 bin yabancı öğrenci ve 3 bin 200’den fazla yabancı akademisyene de ev sahipliği yapmaktadır."