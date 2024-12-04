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  4. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü! Öğrenciler mağdur oldu, akademisyen Erdoğan'a seslendi: Kanıma dokunuyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü! Öğrenciler mağdur oldu, akademisyen Erdoğan'a seslendi: Kanıma dokunuyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 08:18
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Yıldız Teknik Üniversite'sinin kütüphane krizi çözülemedi. Daha 9 ay önce inşaatı biten yeni kütüphanenin tavanı üçüncü kez çöktü. Öğrenciler mağdur olurken YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik isyan ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İşlem yapılmasını isteyen Çelik, 'kanıma dokunuyor' ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü! Öğrenciler mağdur oldu, akademisyen Erdoğan'a seslendi: Kanıma dokunuyor

Fakültelerdeki kaloriferlerin çalışmamasıyla gündeme gelen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) kütüphane kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2021’de yeni bir kütüphane inşaatına başlandı. Ancak şubat ayında açılan yeni Merkez Kütüphane’nin tavanı önceki gün üçüncü kez çöktü.

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ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tavandan düşen sıva parçaları öğrencileri korkuttu. Konuya ilişkin açıklama yapan bir YTÜ öğrencisi “Kütüphane açılalı bir yıl bile olmadı. Sözde, üniversitenin kütüphane kapasitesi sorununu çözmek için ikinci kütüphane olarak açılmıştı. Ancak, geçen yaz diğer kütüphanemiz de restorasyona girdi. Yani yine tek kütüphane var. Tavan çökmesi dışında kapasitesi de yetersiz. Sınav haftalarında kütüphanede yer bulamıyoruz” dedi.

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"KİMSE HESAP SORMAYACAK MI?"

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında paylaşım yapan YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik ise “29 Şubat 2024’te açılışı yapılan kütüphanemizde sürekli sorunlar yaşanıyor. Bina çürük, her tarafı dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyor. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı?” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Tepkisine devam eden Çelik bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şu ifadeleri kullandı;

Sayın Cumhurbaşkanım;

29 Şubat 2024 tarihinde açılışı gerçekleşen YTÜ kütüphanemizde sürekli tavandan öğrencilerimiz üzerine kopan parçalar düşüyor. Bina çürük, her tarafı rezil vaziyette ve dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyorlar.

"KANIMA DOKUNUYOR"

Bina hizmete gireli Daha 9 ay oldu, 1 yıl bile olmadı. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı ?

Bu binayı yapan ve teslim alanlar malzemeden çalan akademik ve idari görevliler elini kolunu sallayarak kampüste geziyorlar. Bu birilerinin kanına dokunmuyor olabilir ama benim kanıma dokunuyor.

"İBRETİ ALEM İÇİN İŞLEM YAPINIZ"

Sayın Cumhurbaşkanım;

İstirham ediyorum, lütfen bu olaya el atınız, ve hesap sorunuz. İbreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bu paralarda yetim hakkı var. Maalesef bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok.

Saygılarımla …

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Teknik Üniversitesi cumhurbaşkanı erdoğan kütüphane
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