Devletin koyduğu vizyoner hedeflere katkı sağlamak ve bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonuna katkı sağlamanın her paydaşın görevi olduğunu dile getiren Şahin, "Biz bir kurumun, devletin koyduğu milli hedeflere hangi oranda katkı sağlıyorsa o kadar başarılı olacağını söylüyoruz. Her kurumun kendi hedefleri vardır ama asıl hedef, devletin koyduğu milli hedeflerdir. Biz de bir paydaş olarak, İstanbul'daki tüm İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yaptığımız protokoller çerçevesinde her türlü katkıyı koşulsuz vermeyi taahhüt ettik." dedi.

Prof. Dr. Şahin, Harezmi Eğitim Modeli'nin sürdürülebilir olması için koşulsuz katkı vermenin şart olduğunu işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu eğitim programlarımız sürdürülebilir olur ve kesintiye uğramaz. Türkiye'de, geçmişte bir deneme ve el yordamıyla bazı eğitim modelleri bulma arayışı geride kalmış olsun ve bilimsel metotları uygulayarak yeni bir modeli ve geleceği oluşturalım diyorum. 32 haftadan bu yana öğrenci ve öğretmenlerimizin bir emeği var bugün bu emek bir şenliğe dönüşüyor. Bir bayram şenliği ve havası içerisinde geçmesini diliyorum ve bu şenlikte de ev sahibi rolünü üstlendiğim için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Biz üniversite olarak üniversite öğrencilerimize yaz okulunu kaldırdık, lise öğrencilerine yaz okulunu açtık. Her sene Harezmi Eğitim Modeli'ne Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bir katkı sunuyoruz. Öğrenciler teknolojiyi kullanarak, uygulayarak, deneyerek ve yaparak bir de Türkiye'nin en büyüğü ve 7 bin AR-GE çalışanıyla, tekno parkımızda, lise öğrencilerimizin öğrencilerimizle tanıştırmaları da büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz."