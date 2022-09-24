Yıldız Tilbe Afrikalı çocuklar için kesenin ağzını açtı! “Ağlattın beni ablacım”

Bursalı iş insanı İbrahim Sayın kendisi gibi iş insanı olan 7 kişiyle birlikte Afrika’daki çocuklar için bir yardım kampanyası düzenlendi. Yapılan bağışlarla Afrika’nın en aç ve susuz iki bölgesi Nairobi ve Marsabit’e giden Sayın ve beraberindeki 7 iş insanı bu bölgelerde satın aldıkları gıda, giysi ve oyuncakları 6 gün boyunca dağıttı. Su kuyusu açılması ve su tankı tedariği için nakit yardımında da bulunan iş insanlarının sosyal medya paylaşımlarına ünlü sanatçılar ve vatandaşlardan destek geldi. Sayın düzenledikleri kampanyaya ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin de katıldığını söyleyerek sosyal medya paylaşımında teşekkür etti.

“BENİM İÇİN DE BİR ŞEYLER YAP”

Bursalı iş insanı İbrahim Sayın, sosyal medyadan Yıldız Tilbe’nin yaptığı bağışı açıklarken beraber çekilen bir fotoğraflarını da paylaştı. Yıldız Tilbe’nin 400 bin TL’lik bağışta bulunduğunu dile getiren Sayın gönderisine “Size çok ama çok önemli bir haberim var. Yıldız ablam az önce aradı ve benim için de Afrika'daki çocuklar için bir şeyler yap dedi. Anlattım yaptıklarımızı hiç düşünmeden ‘pazartesi 400 bin lira gönderiyorum’ dedi. Ağlattın beni ablacım biz 8 kişi ancak bu kadar toplayabildik. Yüzlerce yetim aç susuz çocukları sevindireceksin" notunu ekledi.



