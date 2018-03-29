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Yıldız Tilbe boşuna efsane olmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe öyle mesajlar paylaşıyor ki; sosyal medya günlerce onu konuşuyor...

Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli, şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hakettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyim.

Yıldız Tilbe'den inciler

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“Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın.”

“Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın.”
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“Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor.”

“Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor.”
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“Allah sizi, gönlünüzü oyalayan insanlardan korusun.”

“Allah sizi, gönlünüzü oyalayan insanlardan korusun.”
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“Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?”

“Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?”
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“Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim.”

“Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim.”
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“Kötü günleri tek başına atlatmış olan kadını, güzel şeyler vaad edip kandıramazsın.”

“Kötü günleri tek başına atlatmış olan kadını, güzel şeyler vaad edip kandıramazsın.”
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“Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.”

“Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.”
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“Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.”

“Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.”
9 / 14

“Çok güzel kararlar aldım, muhtemelen uygulamam.”

“Çok güzel kararlar aldım, muhtemelen uygulamam.”
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“Bize düşmanlık edenleri de bir sevdik oğlum. Onlar düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar.”

“Bize düşmanlık edenleri de bir sevdik oğlum. Onlar düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar.”
11 / 14

"Seni oraya biz getirdik diyenler, hayal kurmayın"

"Seni oraya biz getirdik diyenler, hayal kurmayın"
12 / 14

"Topuklu ayakkabı iyi bir şey olsaydı, atlara topuklu nal vururlardı..."

"Topuklu ayakkabı iyi bir şey olsaydı, atlara topuklu nal vururlardı..."
13 / 14

"Allah düşmanımızı aç koymasın, hasta etmesin. Doyursun, iyileştirsin, kahretsin..."

"Allah düşmanımızı aç koymasın, hasta etmesin. Doyursun, iyileştirsin, kahretsin..."
14 / 14

"Kendimi mutluyken 18, mutsuzken 88, normalken kendi yaşımda hissediyorum. Bazen yok yaşındayım"

"Kendimi mutluyken 18, mutsuzken 88, normalken kendi yaşımda hissediyorum. Bazen yok yaşındayım"
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Yıldız Tilbe aforizmaları

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