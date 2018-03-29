Yıldız Tilbe boşuna efsane olmadı!

Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli, şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hakettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyim.
Yıldız Tilbe'den inciler
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“Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın.”
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“Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor.”
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“Allah sizi, gönlünüzü oyalayan insanlardan korusun.”
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“Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?”
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“Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim.”
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“Kötü günleri tek başına atlatmış olan kadını, güzel şeyler vaad edip kandıramazsın.”
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“Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.”
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“Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.”
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“Çok güzel kararlar aldım, muhtemelen uygulamam.”
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“Bize düşmanlık edenleri de bir sevdik oğlum. Onlar düşmanlık etme cesaretini bizim sevgimizden aldılar.”
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"Seni oraya biz getirdik diyenler, hayal kurmayın"
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"Topuklu ayakkabı iyi bir şey olsaydı, atlara topuklu nal vururlardı..."
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"Allah düşmanımızı aç koymasın, hasta etmesin. Doyursun, iyileştirsin, kahretsin..."
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"Kendimi mutluyken 18, mutsuzken 88, normalken kendi yaşımda hissediyorum. Bazen yok yaşındayım"
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