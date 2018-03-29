Yıldız Tilbe boşuna efsane olmadı!

Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli, şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hakettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyim.