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Yıldız Tilbe: Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar

16.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe: Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar

Şarkıcı Yıldız Tilbe, "En iyi gençken aşık oluyorsun. Çünkü en algılamadığın zaman. Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey" şeklinde konuştu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, aşk hayatından kariyerinin ilk zamanlarına kadar 'OT' dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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'OT' dergisine konuşan Tilbe, şarkıcılığa 1990 yılında başladığını söyledi.

Yıldız Tilbe Ayasofya

Yıldız Tilbe, "Patronum Cengiz ağabey, 'Sana gülmek çok yakışıyor' dedi. Sahne adımı 'Gülen' koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir’e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım" şeklinde konuştu.
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En iyi gençken aşık olduğunu dile getiren 54 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

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Çünkü en algılamadığın zaman. Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey.


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Her zaman seksin adı aşktı ki zaten değişen iyice ortaya dökülmesi.

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