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  4. Yıldız Tilbe fikir değiştirdi! Ünlü şarkıcı koronavirüs aşısı oldu

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi! Ünlü şarkıcı koronavirüs aşısı oldu

08.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Covid aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Yıldız Tilbe ilk doz aşısını yaptırdı.

Yıldız Tilbe fikir değiştirdi! Ünlü şarkıcı koronavirüs aşısı oldu

Aşı olmayacağını, PCR yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demişti. Nitekim öyle oldu. Tilbe'nin konseri iptal edildi. Sonrasında Tilbe fikir değiştirdi. Önceki gün ilk doz aşısını oldu.

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, aşı olmayı reddetmişti. Sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı.

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İlk doz aşısını olan ünlü şarkıcı dün Kuruçeşme'de konser verdi.

"ÖLÜRSEM ÖLEYİM" DEMİŞTİ

Sık sık coronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yıldız Tilbe koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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