Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe kaç yaşında? Yıldız Tilbe hakkındaki tüm detaylar…

Ortaokula giderken okulu bırakarak evlenen Yıldız Tilbe’nin bu evlilikten bir kızı olmuştur. Sezen Aksu’ya olan hayranlığından dolayı ise kızının adını Sezen koymuştur. Yıllar önce Uzay Heparı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde çok konuşulmuştur.

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Mustafa Rahmi Balaban ortaokulunda devam ederken, orta ikinci sınıfta okulu bırakarak evlenme kararı almıştır. Bu evliliğinden bir kızı olmuştur. Kızının adını hayranı olduğu Sezen Aksu’dan ilham alarak Sezen koymuştur.

5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan ile ayrılık kararı almıştır. Eşinden boşanan Tilbe kızına bakabilmek için ilk olarak düğün salonlarında sonra ise gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır.

Gece kulübünde sahnedeyken Sezen Aksu onu dinlemeye gelmiş ve sesini çok beğenmiştir. Aksu’nun daveti ile İstanbul’a giderek Aksu’nun evine taşınmış ve onun vokalistliğini yapmaya başlamıştır. Bu sayede müzik dünyasına büyük bir giriş yapmış ve adını duyurmuştur.

Daha sonra anlaşmazlıklar sebebi ile Sezen Aksu ile yollarını ayırmıştır. Sahne almaya devam ederken Cem Özer’in sunuculuğunu yaptığı “Laf Lafı Açıyor” adlı programdan solistlik teklifi almış ve kabul etmiştir. Bu program adının ve sesinin büyük kitlelere yayılmasını sağlamıştır. Ardından albüm tekliflerini değerlendiren sanatçı 1994’de “Delikanlım” adlı albümünü çıkarmıştır.

1996 yılında ünlü sanatçının evine baskın yapılmış ve esrar bulundurmak suçundan gözaltına alınmıştır. Bunun üzerine esrarı bırakmak için tedavi görmüştür.

Şarkılarında genel olarak aşk, hüzün ve ayrılık konuları işleyen sanatçı pek çok ünlü isme şarkılarını vermiştir. Yıldız Tilbe kendine özgü bir tarz oluşturmuş ve bu tarzı sanat yaşamı boyunca korumuştur.

2012 yılında TRT Müzik kanalında “Şarkıların Yıldızı” adlı müzik programı yapmıştır. Ancak TRT bu programı maddi yetersizlik nedeniyle 5 hafta sonra yayından kaldırmıştır. Aynı yıl içinde ünlü sanatçı Flash TV’de yayınlanan “Yıldız Tilbe ile adlı” programa başlamıştır.

Tilbe, TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye adlı programda Murat Boz, Hadise Açıkgöz ve Gökhan Özoğuz ile birlikte jüri koltuğunu paylaşmıştır.