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Yıldız Tilbe komşularına konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe'nin evi komşuları tarafından deşifre oldu. Balkonda şarkı söyleyenin Yıldız Tilbe olduğunu fark edilince sohbet ve şarkıların ardı arkası kesilmedi.

Koronavirüsünden dolayı sosyal medyadan sık sık canlı yayın yaparak sevenlerine konser veren isimler arasına Yıldız Tilbe de dahil oldu.

Balkondan şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, zaman zaman komşularıyla penceren de sohbet etmeyi esirgemedi.


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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe, canlı yayın,

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