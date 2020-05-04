Yıldız Tilbe komşularına konser verdi

Koronavirüsünden dolayı sosyal medyadan sık sık canlı yayın yaparak sevenlerine konser veren isimler arasına Yıldız Tilbe de dahil oldu.

Balkondan şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, zaman zaman komşularıyla penceren de sohbet etmeyi esirgemedi.



