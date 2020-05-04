Yıldız Tilbe komşularına konser verdi

Koronavir\u00fcs\u00fcnden dolay\u0131 sosyal medyadan s\u0131k s\u0131k canl\u0131 yay\u0131n yaparak sevenlerine konser veren isimler aras\u0131na Y\u0131ld\u0131z Tilbe de dahil oldu. \nBalkondan \u015fark\u0131 s\u00f6yleyen Y\u0131ld\u0131z Tilbe, zaman zaman kom\u015fular\u0131yla penceren de sohbet etmeyi esirgemedi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Din g\u00f6revlisi \u015foku! Koronavir\u00fcs yasaklar\u0131n\u0131 umursamad\u0131, kom\u015fulara evlerinde...Oyuncu S\u00fckan Kahraman hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u0130\u015fte Benim Stilim'de \u00fcnlenmi\u015fti! Evrim ge\u00e7irdi
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