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Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin konseri sırasında güvenlik görevlileri ve vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Yıldız Tilbe'nin konseri sırasında bilinmeyen bir nedenden dolayı, vatandaşlarla güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

Konser alanın üst kısmında yaşanan olay esnasında bazı vatandaşların dövülerek aşağı atıldığı görüldü. Yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
yıldız tilbe Ankara Etimesgut

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