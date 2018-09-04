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Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

ANKARA'da Etimesgut Belediyesi tarafından organize edilen Türk Dünyası Festivali kapsamında düzenlenen Yıldız Tilbe konserinde, güvenlik görevlileri ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup genç arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belediye görevlileri, gruptan bazılarını çatıdan konser alanına atarken, o anlar an be an görüntülendi.

Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı 

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Etimesgut Belediyesi tarafından organize edilen Türk Dünyası Festivali kapsamında düzenlenen Yıldız Tilbe konserinde, güvenlik görevlileri ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup genç arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belediye görevlileri, gruptan bazılarını çatıdan konser alanına atarken, o anlar an be an görüntülendi.
Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Dünyası Festivali'nin 4'üncü günündeki Yıldız Tilbe konser verdi. Konserde bir grup genç, konseri izlemek için binanın çatısına çıktı. Belediyenin güvenlik görevlileri, konseri buradan izleyemeyeceklerini belirtip, alkollü olduğu öne sürülen gruptan aşağıya inmelerini istedi. Gençler, güvenlik görevlilerine direnip iddiaya göre taşkınlık yapınca tartışma çıktı. Destek olarak zabıta memurları da gelince olaylar daha da büyüdü. Belediye zabıtaları ve güvenlik görevlileri, kavga ettikleri gruba coplarla müdahale etti. Bu sırada gruptakilerin bazılarını çatıdan konser alanının bulunduğu yere atıldı. Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı, direnen gençler çatıdan atıldı

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