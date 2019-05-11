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Yıldız Tilbe'nin İbrahim Erkal kararı duygulandırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, iki yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın şarkılarından oluşan bir albüm çıkaracağı müjdesini verdi.

Yıldız Tilbe'nin İbrahim Erkal kararı duygulandırdı

Bir döneme damga vuran şarkıların sahibi, İbrahim Erkal evinin otoparkında tansiyon düşmesi nedeniyle düşüp başını yaralamış ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünün üstünden iki yıl geçmesine rağmen hayranları tarafından unutulmayan İbrahim Erkal, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den de anlamlı bir adım geldi.

DUYGULANDIRAN ADIM

Yıldız Tilbe, Twitter'da hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Şarkıcı, iki yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın parçalarından oluşan bir albüm çıkarmak istediğini söyledi.

"AZ KALDI"

Yıldız Tilbe, "Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun?" sorusuna ise, "Az kaldı. Bir kaç yıl sonra" cevabını verdi.

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