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Yıldız Tilbe O Ses Türkiye kadrosundan ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılmasının ardından Yıldız Tilbe de yarışmaya veda etti. Ünlü şarkıcının yerine ise yarışmada 3 sezon jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş geri dönüyor.

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye kadrosundan ayrıldı
  1. Sayfa'nın haberine göre Gökhan Özoğuz'un ayrılığının ardından Yıldız Tilbe'de yarışmanın jüri üyeliğine veda etti. Tilbe'nin yerine ise 3 sene yarışmada jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş'in geleceği iddia edildi.

YILDIZ'IN YERİNE EBRU GÜNDEŞ GELİYOR

Tilbe'nin yerine eşi Reza Zarrab'la zor günler geçirdiği için Acun'dan izin isteyerek yarışmaya ara veren Ebru Gündeş'in geleceği iddia edildi.

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GÖKHAN ÖZOĞUZ VEDA ETTİ

Ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin fenomen jüri üyesi Gökhan Özoğuz, programın yeni sezonunda jüri koltuğuna oturmayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz, sevenlerine kötü haber veren şu sözlerle vermişti: "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım 'O Ses Türkiye'de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye Yıldız Tilbe 2.Sayfa Gökhan Özoğuz Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yakında bitersin Gökhan. Zaten bitmiştin. Küllerinden doğurdu seni ACUN. Senin sahnenden ne olacak kafasız. Modan geçeli seneler oldu. Senin. Albümün ve konserlerin fiyasko olacak. Ben olsam böyle bir aptallık yapmazdım.
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