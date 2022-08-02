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Yıldız Tilbe öfkeden çıldırdı: "O eteğini çıkartırım..."

02.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz akşam Harbiye'de sahne aldı. Şarkılarını dinlemeye gelen bir hayranının "eteğini çıkar" diye bağırması üzerine sinirlenen Yıldız Tilbe neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcı hayranına tepki gösterdi. İşte Yıldız Tilbe'nin gündem olan yanıtı...

Yıldız Tilbe öfkeden çıldırdı: "O eteğini çıkartırım..."

Yaptığı her hareket olay olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin konser maratonu sürüyor. Canlı performansı sırasında yaptığı danslar kadar giydiği kıyafetlerle de konuşulan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye'de konser verdi.

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Ünlü şarkıcı şarkısını söylerken bir hayranının "Eteğini çıkar" diye bağırması üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Yıldız Tilbe

YILDIZ TİLBE'DEN HAYRANINA SERT TEPKİ

Yıldız Tilbe bunun üzerine hayranına tepki gösterdi.

"Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" diyen ünlü şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirmeye devam etti.

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Yıldız Tilbe
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