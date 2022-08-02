Yıldız Tilbe öfkeden çıldırdı: "O eteğini çıkartırım..."

Yaptığı her hareket olay olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin konser maratonu sürüyor. Canlı performansı sırasında yaptığı danslar kadar giydiği kıyafetlerle de konuşulan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye'de konser verdi.

Ünlü şarkıcı şarkısını söylerken bir hayranının "Eteğini çıkar" diye bağırması üzerine neye uğradığını şaşırdı.

YILDIZ TİLBE'DEN HAYRANINA SERT TEPKİ

Yıldız Tilbe bunun üzerine hayranına tepki gösterdi.

"Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" diyen ünlü şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirmeye devam etti.



