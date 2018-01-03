MAGAZİN

Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu yanak yanağa! 25 yıl sonra böyle barıştılar

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 02:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yıldız Tilbe, yaklaşık 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu'yla barışmasının fotoğraflarını yayınladı.

Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu yanak yanağa! 25 yıl sonra böyle barıştılar

Sezen Aksu'yu evinde ziyaret eden Yıldız Tilbe, 25 yıldan sonra gelen barışmanın ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı. Bu olaydan sonra Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe ile bir daha konuşmamıştı. Önceki hafta Yıldız Tilbe çiçek alarak Sezen Aksu'yu Kanlıca'daki evinde ziyaret etmişti. Yıldız Tilbe o ziyaretten fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

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Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü. Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.

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"Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe sezen aksu

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