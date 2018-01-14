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Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 15:50 | Son Güncelleme 3 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğe son noktayı koyan Yıldız Tilbe, Şubat ayında başlayacağı talk show programının açılışını da Sezen Aksu ile yapacak.

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

‘O Ses Türkiye’nin jüri üyelerinden Yıldız Tilbe, yarışmanın sona ermesinin ardından TV8'de bir talk show programı yapacak.

Programlar ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Posta'nın haberine göre Yıldız Tilbe, Şubat’ta ‘talk show’ programına başlıyor. İlk konuğu da 25 yıl küs kaldığı, kısa süre önce barıştığı Sezen Aksu olacak.

Yıldız Tilbe, yeni albümü için de Sezen Aksu’ya şarkı siparişi vermişti. Minik Serçe’nin parçayı 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yetiştireceğini Instagram’ında yazmıştı.

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Yıldız Tilbe sezen aksu

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