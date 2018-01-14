Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

‘O Ses Türkiye’nin jüri üyelerinden Yıldız Tilbe, yarışmanın sona ermesinin ardından TV8'de bir talk show programı yapacak.

Programlar ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Posta'nın haberine göre Yıldız Tilbe, Şubat’ta ‘talk show’ programına başlıyor. İlk konuğu da 25 yıl küs kaldığı, kısa süre önce barıştığı Sezen Aksu olacak.

Yıldız Tilbe, yeni albümü için de Sezen Aksu’ya şarkı siparişi vermişti. Minik Serçe’nin parçayı 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yetiştireceğini Instagram’ında yazmıştı.