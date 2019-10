Yıldız toplumda oluşturmak istedikleri polis profilini anlatarak:

“Kimseyi bu çizginin dışına çıktığı için korumayacağız”

Konuşmasında daha sonra kent ve vatandaş için olması gereken polis profili konusuna değinen Yıldız şunları söyledi:

“Sokakta yaptığımız her bir doğru her bir yanlış devlete, devletimizi idare edenlere yorulur, ‘demek ki böyle istiyorlar ki bunlar böyle yetişmiş böyle yetiştirilmiş bunu yapıyorlar’ derler. O yüzden bizi idare edenleri de zan ve töhmet altında bırakmamak adına böyle bir anlayışın yerleşmesini gerektiğine inandığım için ona gayret ettim. Burada da aynı şekilde görev yaparken arkadaşlara söylediğim odur. Art niyetli olmayacaklar mı? Evet art niyetlilerde olacaklar ama bizim çizgimizin bu olduğunu bilin arkadaşlar, biz herkese eşit mesafede durup, devletin kanununa kuralına uyan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde olduğu şekliyle bir anlayış, yürütmeye çalışacağız burada. Bunun dışına çıkmaya çalışanlarla ilgilide elimizden geldiği kadar adli idari her şeyi sonuna kadar yapacağımızı hem teşkilat biliyor artık, anladılar 15 günde ben onu anlata bildiğimi düşünüyorum yani kurumsal taassup dolayısıyla kimseyi bu çizginin dışına çıktığı için korumayacağız.”

Toplantı konuşmaların ardından Yıldız’ın basın mensupları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.