Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, toplumda oluşturmak istedikleri polis profilini anlatarak, “Polis kamu düzenini sağlamakla görevli silahlı kolluk gücüdür. Devletin verdiği yetkiyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Bu yetkiyi kullanırken de kimsenin diline, dinine, ırkına, soyuna, eteğine, türbanına, başörtüsüne falan bakmaz, bakmayacak. Sadece devletin kanunlarının kurallarının çizgisinin aşıldığı zamana kadar” dedi.

Yıldız kentte göreve yeni başlamasından dolayı düzenlediği basın toplantısı ile yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Polis Evi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına birim müdürleri ile ilçe emniyet müdürlerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda söz alan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, basın mensuplarının da bir kamu görevi yürüttüğünü ve Denizli’nin huzur kenti olması anlamında yürütülecek çalışmaların duyurulmasında basın mensupları olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda konuşan Yıldız ise öncelikle göreve geldikten sonra kurum içerisinde yapılan yer değişiklikleri konusuna değinerek atama kararlarının valilik oluru ile yapıldığını hatırlattı. Konuşmasında daha sonra kent ve vatandaş için olması gereken polis profili konusuna değinen Yıldız, “Polis kimsenin diline, dinine, ırkına, soyuna, mezhebine bakmaz. Devletin kamu düzenini sağlamakla görevli silahlı kolluk gücüdür. Devletin verdiği yetkiyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Tekraren söylüyorum, bu yetkiyi kullanırken de kimsenin diline, dinine, ırkına, soyuna, eteğine, türbanına, başörtüsüne falan bakmaz, bakmayacak yani. Sadece devletin kanunlarının kurallarının çizgisinin aşıldığı zamana kadar. Yani herkese eşit mesafede olacak, hiçbir kimseye yaptığı muamele dolayısıyla kimseye ‘ben Ağrı’lıyım, Trabzon’luyum bana o yüzden böyle bir muamele’ yapıldı izlemini hissetmeyecek şekilde davranış şekli ortaya koyacak memurlar yetiştirmemiz lazım, onu yapmaya çalıştım, başarabildiysem ne mutlu, değilse inşallah bizden sonra gelenler başarmaya çalışır. Biz bu çizgiyi böyle koymazsak devletin vatandaşla birebir direk karşı karşıya geldiği bir teşkilat mensupları olarak devleti de lekeleriz arkadaşlar, ben buna inanıyorum” diye konuştu.