Yıldız voleybolcu Zehra Güneş acı haberi duyurdu! 'Mekanınız cennet olsun'

Zehra Güneş, Instagram hesabından eski takım arkadaşı Ahsen Baş'ı kaybettiğini duyuran bir paylaşım yaptı.

Vakıfbank Spor Kulübü'nün gönderisini alıntılayan Zehra Güneş ''Deprem felaketi hepimizden bir parça kopardı. Altyapımızda yetişen Ahsen Baş da takım arkadaşlarıyla birlikte yitirdiğimiz canlardan oldu. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerinin yer aldığı acı kareyi paylaştı.

Deprem faciasında evsiz kalan vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Zehra Güneş, birkaç ailenin 1 yıllık kira masrafını üstleneceğini açıklamıştı.

Ünlü voleybolcu, kızının cesedi başından ayrılmayan acılı baba için söylediği ''Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum'' sözleriyle de dikkat çekmişti.



