HABER

Yıldızeli'nde sağanak, sele yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Yıldızeli'nde sağanak, sele yol açtı

Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kaldırım taşları yerinden söküldü.
İlçede öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları cadde ve sokaklardaki asfalt ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Yağmurun dinmesiyle birlikte ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede ağırlıklı olarak Atatürk Caddesi, Can Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Göçmen Mahallesi sel nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası ilçeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, cadde ve sokaklar çamur içinde kaldı. Sivas Valisi Salih Ayhan da ilçeye gelerek Kaymakam Ahmet Gökçecik'ten bilgi aldı.
'HERKES SEFERBER OLDU'
Vali Ayhan, selin alt ve üst yapıya zarar verdiğini belirterek, "Son günlerde ani yağışlar hem alt yapı hem de üst yapı anlamında ciddi tahribata yol açtı. Bugün de Yıldızeli ilçesinde öğle saatlerinde bastıran ani yağışlarla ilçe merkezinde bazı bölgeleri tahrip etmiş. Üst yapıyı dağıtmış. 3 ev su altında kalmış. Birkaç iş yerine de maddi hasar vermiş. Çok şükür can kaybı yok. Rabbim daha büyüğünden, beterinden korusun. Herkes seferber oldu. Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ani, yoğun yağışlar bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı şimdiden uyaralım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yıldızeli'nde sağanak, sele yol açtıYıldızeli'nde sağanak, sele yol açtıYıldızeli'nde sağanak, sele yol açtıYıldızeli'nde sağanak, sele yol açtı

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Bodrum’daki kaçak göçmen faciasında, 2’si Türk, 5 kişi gözaltındaBodrum’daki kaçak göçmen faciasında, 2’si Türk, 5 kişi gözaltında
Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştüEski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.