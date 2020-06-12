Yıldız’ın Tutuklanmasıyla Cezaevindeki Gazeteci Sayısı 85’e Yükseldi

Dört gün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, dün akşam sevk edildiği Ankara Adliyesi’nde nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Yıldız’la birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’daki faaliyetlerine ilişkin belge temin ettiği iddia edilen astsubay E. A da tutuklanırken aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette ifade vermeyi reddeden Odatv Ankara Haber Müdürü, avukatı aracılığıyla kamuoyuna gönderdiği mesajda soruşturmanın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olduğunu söyledi. Yıldız: ‘‘Birileri 15 Temmuz'un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor’’ Müyesser Yıldız, ‘‘Bu operasyonun özü ve merkezi maalesef benim. Birileri 15 Temmuz'un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Onun için bir kez daha imajını almadan bilgisayarıma el koydurdular. Demek ki korktukları bir şeyler var’’ dedi.

‘‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek’’ suçunu düzenleyen ve on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasıyla yargılamaya konu olan Türk Ceza Kanunu’nun 328. Maddesini ihlalden gözaltına alınan Yıldız, TCK’nın 329. Maddesi’ni -Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak- ihlal iddiasıyla tutuklandı. TCK’nın 329. maddesi, beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasına konu olan haberler Libya’yla ilgili Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, 24 Aralık 2019’da yayınlanan “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve 20 Ocak 2020’de yayınlanan “Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi” başlıklı haberlerin tutuklamaya konu olduğunu açıkladı. Yıldız, 24 Aralık’taki yazısında iki Türk komutanın Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu’nda iki Türk komutan olduğu iddiasını gündeme taşıdı:

‘‘İki gün önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya'daydı. General Hafter'le görüştü. Dendias'ın bu temaslarını aktaran, Yunan To Vima Gazetesi'ndeki bir ifade. Gazete, Bingazi’de kısa bir süre kalıp Kahire’ye giden Dendias'ın burada yaptığı açıklamada, ‘Hafter’in Libya Ulusal Ordusu’ndaki iki Türk komutanıyla görüşmesinden çok memnun olduğunu’ yazdı. Doğru mudur böyle bir şey? Doğruysa, kimdir bu iki ‘Türk komutan’? Emekli mi, muvazzaf mı ya da NATO-ABD himayesindeki ‘FETÖ’den firari kişiler mi? Bilmem, neden TSK'nın yerini şirketlerin almaması gerektiğini veya TSK'nın bir A.Ş. gibi yönetilemeyeceğini anlatabildik mi?’’ Yıldız: ‘‘Libya'ya Gürak'ın gönderilmesi ve 2. Başkanlığa Bayraktaroğlu'nun getirilmesi 2020 YAŞ kararlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor’’ Müyesser Yıldız bu yazıdan yaklaşık bir ay sonra kaleme aldığı bir diğer Libya konulu haberde, 2019 yılındaki Yüksek Askeri Şura’da beklentilerin aksine terfi alamayan Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın yerine vekaleten Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral Bayraktaroğlu’nun atandığını yazdı: