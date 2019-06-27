Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme planlarının odağında Kocaeli bulunuyor

"2017 yılında 3 bin 800 olan çalışan sayımızı 2018 yılında 4 bin 500’e çıkarmayı başardık. En son yatırımlarımızdan biri olan Yıldız Demir Çelik, hem grubumuza hem de Kocaelimize yeni bir güç kattı. İlk fazını 2018 Mart ayında devreye aldığımız Alikahya’daki Yıldız Demir Çelik sayesinde bölgede yeni bir istihdam alanı oluştu. Şirketin ikinci faz yatırımı ise 2020 yılında faaliyete geçecek. Bu sayede çalışan sayımızı da artırmış olacağız.

Yıldızlar Yatırım Holding, bu istihdam yaklaşık 2 bin 500’e yakınını ise, grubun üretim üssü olan Kocaeli’de gerçekleştiriyor.

Orman ürünleri, gübre, kimya ve demir-çelik, liman işletmeciliği gibi birbiriyle entegre sektörlerde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, yurt içi ve yurt dışındaki tesislerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında Yıldızlar Yatırım Holding Kocaeli’de büyümeye ve istihdam sağlamayı sürdürüyor.

Birçok üretim tesisimiz Kocaeli’nde yer alıyor ve bu şehirde olmaktan çok mutluyuz. Kocaeli bizim büyüme planlarımızın odağında yer alıyor. 98. yılını kutladığımız İzmit’in düşman işgalinde kurtuluşu olan bu günde güç aldığımız topraklara daha fazla değer sağlamayı istiyoruz."

- "Yıldız Entegre markasıyla 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Yıldız Entegre’nin orman ürünleri sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 firmasından biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, “Yıldız Entegre markasıyla 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Yıldız Demir Çelik’in de cari açığı azaltacak ürün üretimi gerçekleştirdiğini ve ülke ekonomisine bu anlamda önemli bir destek verdiklerini aktararak, “Yıllık 1 milyon ton kapasiteli sürekli galvanizleme ve boya hatlarına sahip, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektörün ihtiyacını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Temelleri 1890 yılında atılan Yıldızlar Yatırım Holding’in amiral gemisi konumunda olan Yıldız Entegre’nin merkezi de Kocaeli’deki Kartepe bölgesinde yer alıyor. Mersin, Manisa ve Bolu’daki üretim tesisleriyle sektör lideri olan Yıldız Entegre, yurt dışında ise Romanya ve Slovenya’daki üretim tesisleriyle Türk bayrağını dalgalandırıyor.