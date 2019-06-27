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Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme planlarının odağında Kocaeli bulunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

129 yıldır Türk sanayinin lider oyuncularından Yıldızlar Yatırım Holding, endüstrinin merkezi konumundaki Kocaeli’de paylaşımcı ve verimli büyümesini sürdürüyor - Yıldızlar Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız: - "Kocaeli bizim büyüme planlarımızın odağında yer alıyor. 98. yılını kutladığımız İzmit’in düşman işgalinde kurtuluşu olan bu günde güç aldığımız topraklara daha fazla değer sağlamayı istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - 129 yıldır Türk sanayinin lider oyuncularından Yıldızlar Yatırım Holding, endüstrinin merkezi konumundaki Kocaeli’de paylaşımcı ve verimli büyümesini sürdürüyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında Yıldızlar Yatırım Holding Kocaeli’de büyümeye ve istihdam sağlamayı sürdürüyor.

Orman ürünleri, gübre, kimya ve demir-çelik, liman işletmeciliği gibi birbiriyle entegre sektörlerde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, yurt içi ve yurt dışındaki tesislerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Yıldızlar Yatırım Holding, bu istihdam yaklaşık 2 bin 500’e yakınını ise, grubun üretim üssü olan Kocaeli’de gerçekleştiriyor.

Ekonomide yaşanan sıkıntılı dönemde birçok şirketin ve holdingin istihdamı düşerken, Yıldızlar Yatırım Holding, geçen yıl istihdamını yüzde 18,4 oranında arttırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, şunları kaydetti:

"2017 yılında 3 bin 800 olan çalışan sayımızı 2018 yılında 4 bin 500’e çıkarmayı başardık. En son yatırımlarımızdan biri olan Yıldız Demir Çelik, hem grubumuza hem de Kocaelimize yeni bir güç kattı. İlk fazını 2018 Mart ayında devreye aldığımız Alikahya’daki Yıldız Demir Çelik sayesinde bölgede yeni bir istihdam alanı oluştu. Şirketin ikinci faz yatırımı ise 2020 yılında faaliyete geçecek. Bu sayede çalışan sayımızı da artırmış olacağız.

Birçok üretim tesisimiz Kocaeli’nde yer alıyor ve bu şehirde olmaktan çok mutluyuz. Kocaeli bizim büyüme planlarımızın odağında yer alıyor. 98. yılını kutladığımız İzmit’in düşman işgalinde kurtuluşu olan bu günde güç aldığımız topraklara daha fazla değer sağlamayı istiyoruz."

- "Yıldız Entegre markasıyla 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Yıldız Entegre’nin orman ürünleri sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 firmasından biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, “Yıldız Entegre markasıyla 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Yıldız Demir Çelik’in de cari açığı azaltacak ürün üretimi gerçekleştirdiğini ve ülke ekonomisine bu anlamda önemli bir destek verdiklerini aktararak, “Yıllık 1 milyon ton kapasiteli sürekli galvanizleme ve boya hatlarına sahip, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektörün ihtiyacını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Temelleri 1890 yılında atılan Yıldızlar Yatırım Holding’in amiral gemisi konumunda olan Yıldız Entegre’nin merkezi de Kocaeli’deki Kartepe bölgesinde yer alıyor. Mersin, Manisa ve Bolu’daki üretim tesisleriyle sektör lideri olan Yıldız Entegre, yurt dışında ise Romanya ve Slovenya’daki üretim tesisleriyle Türk bayrağını dalgalandırıyor.

Yine Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İGSAŞ ise Kocaeli Körfez ilçesindeki tesislerinde üre, amonyak ve NPK üretimi yapıyor. Şirket, Antalya, Samsun ve Kütahya’daki üretim tesislerinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek gübreyi Türk tarımının hizmetine sunuyor.

Grubun son yatırımlarından biri olan Yıldız Demir Çelik ise Türk sanayisinin ana girdilerinden olan kaplamalı yassı sac üretimi gerçekleştiriyor.

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Fehmi Yıldız Yıldızlar yatırım Holding

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