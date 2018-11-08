HABER

"Yıldız"ları buluşturacak Troya için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesinin, yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, modacı Atıl Kutoğlu gibi yıldız isimleri bir araya getiren Troya, ATO Congresium'da dünya prömiyerini yapacak - Troya'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da Homeros'a hayat verecek ve böylelikle sanat kurumlarının iki genel müdürü ilk kez aynı sahneyi paylaşacak - Prömiyerde bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de "engelsiz" dans gösterisi sunacak - "2018 Troya Yılı" kapsamında hazırlanan eser, Berlin ve Moskova'nın ünlü opera evlerinde de sahnelenecek

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, modacı Atıl Kutoğlu gibi yıldız isimleri bir araya getiren Troya, dünya prömiyerini yapacak.

"2018 Troya Yılı" kapsamında, proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait Troya'nın, Ato Congresium'da yarın yapılacak görkemli prömiyeri için provalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eser ayrıca, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovu olarak da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u balet Tan Sağtürk'ün canlandıracağı Troya'da, Helen'i soprano Seda Ayazlı sahneye taşıyacak.

Eserin anlatıcısı Homeros'a ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt hayat verecek. Böylece iki genel müdür Kurt ve Karahan, aynı sahneyi ilk kez paylaşacak.

Orkestra, koro ve bale ile aynı anda 300 sanatçının sahne alacağı Troya'nın başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ama sanat aşkından asla vazgeçmeyen bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de "engelsiz" dans gösterisiyle Troya'nın prömiyerinde sahne alacak.

"3DMAX Mapping" teknolojisi ile desteklenen Troya, sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatacak.

3 binin üzerindeki biletin tamamı satılan Troya, yurt içi sahnelerin yanı sıra Berlin ve Moskova'nın ünlü opera evlerinde de sahnelenecek.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
33,5 kiloluk bal kabağı33,5 kiloluk bal kabağı
'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atıl Kutoğlu Bujor Hoinic Devlet Opera ve Balesi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Murat Karahan Tan Sağtürk Troya

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.