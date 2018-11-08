"Yıldız"ları buluşturacak Troya için geri sayım başladı

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, modacı Atıl Kutoğlu gibi yıldız isimleri bir araya getiren Troya, dünya prömiyerini yapacak.

"2018 Troya Yılı" kapsamında, proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait Troya'nın, Ato Congresium'da yarın yapılacak görkemli prömiyeri için provalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eser ayrıca, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovu olarak da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u balet Tan Sağtürk'ün canlandıracağı Troya'da, Helen'i soprano Seda Ayazlı sahneye taşıyacak.

Eserin anlatıcısı Homeros'a ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt hayat verecek. Böylece iki genel müdür Kurt ve Karahan, aynı sahneyi ilk kez paylaşacak.