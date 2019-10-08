Yıldızların izinde evren

Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) usta astrofizikçi Prof. Dr. Faruk Soydugan’ı gökyüzü tutkunları ile buluşturdu.

‘Yıldızları izinde evren’ söyleşisi için Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde gençlerle buluşan Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk Soydugan, evrenin derinliklerini, güneş ve güneş sitemi ile Samanyolu Galaksi’sindeki yıldızları anlattı. İnsanoğlunun yaradılıştan bu yana en çok merak ettiği güneş sitemine ilişkin bilinmeyenlere perde aralayan Prof. Dr. Soydugan, gökadamızdaki milyarlarca yıldızdan biri olan guneşin, sıradan bir sarı yıldız olmasına karşın, yaşam kaynağı olarak yapısını ve özelliklerini anlamın çok önemli olduğunu vurguladı. Güneşin dev ve değişken bir mıknatıs olduğu tespitinde bulunan Astrofizikçi Soydugan, “Merkezi, 16 milyon derece yüzeyi ise 6 bin derece, Atmosferinde bazı bölgeler, milyon derece sıcaklığa sahip. Güneş rüzgârları bazen sert eser. Hızı 800 km/s bulabilir” ifadelerini kullandı.

150’ye yakın öğrencinin katıldığı söyleşide Prof. Dr. Soydugan, Samanyolu Galaksi’sindeki yıldızlara ilişkin de bilgi verdi. Yıldızların birbirlerinden parlaklıklarıyla, büyüklükleri ve hareketleri ile ayrıldığını dile getiren Soydugan, yıldızların sabit, parlak ve çift yıldızlar olarak ayrıldığını belirtti. Usta Astrofizikçi, “Evren’de her şey hareket halindedir. Bu hareketler hem hız hem de yön bakımından farklılıklar gösterebilir. Bazı yıldızlar bize hep aynı yerde ve her zaman aynı parlaklıkta görünürler. Mesela Kutup Yıldızı bunlardan biridir. Aslında bu yıldızlarda hareket halindedir. Sistemimize uzaklaşır ve yaklaşırlar. Parlaklığının değiştiğini fark ettiğimiz yıldızlar ise değişken yıldızlardır. Bu değişim önlerine başka yıldızların düşmesi ve onları gölgelemesi yüzünden olur” diye konuştu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Soydugan, gençlerle buluşmasına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTM çalışanlarına teşekkür etti.

Söyleşinin başında ise TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi Yayın Danışma Kurulu, gençlere kariyer planlamaları konusunda destek oldu ve TÜBİTAK bilim dergilerinin tanıtımını gerçekleştirdi.



