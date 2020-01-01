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  4. Yıldıztepe Kayak Merkezi yılbaşında beklediği yoğunluğu bulamadı

Yıldıztepe Kayak Merkezi yılbaşında beklediği yoğunluğu bulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yıldıztepe Kayak Merkezi yılbaşında beklediği yoğunluğu bulamadı

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde beklediği yoğunluğu bulamadı.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı olmadığı için sezon açılışı gerçekleştirilmedi.

Doruk mevkisinde bulunan kayak tesisinde ise sezon açılmasına rağmen yılbaşında yoğunluk oluşmadı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine, bölgedeki otellere yılbaşı nedeniyle gelenler olduğunu ancak kayak yapanların azınlıkta kaldığını söyledi.

Yıldıztepe'de yeterli kar bulunmadığına işaret eden Yelken, "Kızakla kayanlar oluyor, mangal yakmak için gelenler var. Doruk mevkisinin yakınlarında ise otel olmadığı için yoğunluk sağlanamıyor. Ayrıca bölge, reklam ve tanıtımın yetersiz kalması sonucu pek tercih edilmiyor." dedi.

Doruk mevkisindeki kayak tesisinin sorumlusu Mustafa Önder de 25 Aralık'ta kayak sezonunu açtıklarını dile getirerek, "Yılbaşı tatilinde aradığımız yoğunluğu bulamadık. Tesisimizde sıkıştırılmış kar kalınlığı 40 santimetre, sıkıştırılmamış kar ise 80 santimetre civarında. Kar yağışı devam ediyor. Kayakçılarımız ve sporcularımız bu durumdan memnun. Tesis ve pistler kayak için hazır durumda. Sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek için Çankırı'dan gelen Sadık Doğar ise her fırsatta Ilgaz'a geldiğini belirterek, Ilgaz'ın doğal güzelliğini yakından görmek isteyen herkesi bölgeye davet etti.

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çankırı Doruk kayak yılbaşı Yıldıztepe Kayak Merkezi

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