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Yıldıztepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 05:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin de etkisiyle yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve uzunlukları 300, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metre olan 3 piste sahip kayak merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Bartın ve Sinop gibi çeşitli kentlerden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Yarıyıl tatilini Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneğinde görevli antrenörlerden Recep Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin sömestir tatili nedeniyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Kayak merkezinin yeni yatırımlarla yeni ziyaretçiler çektiğini belirten Efe, "Tesisimizde geçen seneye göre kar durumu da çok iyi. Ziyaretçi sayımızda da artış bulunuyor. Sömestir tatilinde hafta sonu günlük 7 bin civarında vatandaşımızı ağırlıyoruz." dedi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin doğal güzelliklerine dikkati çeken Recep Efe, bütün kayakseverleri Yıldıztepe'ye beklediklerini dile getirdi.

Kayak yapmak için Aksaray'dan gelen Ayşe Songür de tesisi çok beğendiğini aktardı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla kayak yapmaya geldiklerini belirten Songür, ilk defa kayak yaptığını, bundan sonra da gelmeye devam edeceğini kaydetti.

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çankırı kış turizmi sömestr tatili Yıldıztepe Kayak Merkezi

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