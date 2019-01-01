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Yıldıztepe'de yeni yıl tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Yeni yıl tatilinde Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni tercih edenler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve uzunlukları 300, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metre olan 3 piste sahip kayak merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Bartın ve Sinop gibi pek çok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Yılbaşı tatilini Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerine ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliklerini görmek isteyen misafirlerin yılbaşı tatilinde Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni tercih ettiğini belirten Yelken, "Tesisimizde 40 santimetrenin üzerinde kar bulunuyor. Her seviyeden kayaksever için pistlerimiz mevcut. Bu da tesisimizin tercih edilmesinde büyük önem taşıyor." diye konuştu.

YIldıztepe'nin yeni yatırımlarla cazibe merkezine dönüştüğünü vurgulayan Yelken, şunları kaydetti:

"Yapılan yollarımız ve kafeteryamızla misafirlerimize daha iyi hizmet verebiliyoruz. Ilgaz'ın doğal güzelliğini yakından görmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Ormanın içinden geçen pistlerimiz kayakseverlerin beğenisini topluyor.

Kış turizmini sevenleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
çankırı kayak merkezi yılbaşı yıldıztepe

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