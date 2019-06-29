HABER

Yıldıztepe’ye Karayolları’ndan bürokrasi engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yıldıztepe yolu bürokrasi engeline takıldı.Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde Tirilye ile Mudanya arasındaki ulaşımı sağlayan bölgede yeni yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, Mudanya Belediyesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yol devri ile ilgili başvuruları cevapsız kaldı.

Yıldıztepe’ye Karayolları’ndan bürokrasi engeli

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yıldıztepe yolu bürokrasi engeline takıldı.
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde Tirilye ile Mudanya arasındaki ulaşımı sağlayan bölgede yeni yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, Mudanya Belediyesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yol devri ile ilgili başvuruları cevapsız kaldı. Bölgede iki ayrı yolun kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Kaybedecek zamanımız yok” dedi.
Mudanya’nın kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün bürokrasi engeline takıldı. Tirilye ile Mudanya arasındaki ulaşımı sağlayan bölgede yeni yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları karayolları standartlarına göre tamamlanırken, Mudanya Belediyesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yol devri ile ilgili başvuruları cevapsız kaldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir an önce projeye başlayabilmek için mevcut yolun trafik güzergâhının yeni yola verilmesi gerektiğini ifade etti. Mudanya Belediyesi’nin aylardır beklediği yol devri gerçekleşmezken, bölgede iki ayrı yolun kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını belirten Türkyılmaz, “Mudanya’ya sözümüz var, kaybedecek zamanımız yok” diyerek Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine çağrı yaptı.

Yıldıztepe’ye Karayolları’ndan bürokrasi engeli

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Çocuk parkında yılan paniğiÇocuk parkında yılan paniği
İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralıİnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.